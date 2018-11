Januzaj no duda de que llegará al Villamarín

El belga Adnan Januzaj, que fue el primer cambio de Asier Garitano este lunes ante el Celta en el partido que abrochaba la jornada 13 de LaLiga, no tendrá problemas para estar el domingo (12:00 horas) en el Benito Villamarín. Y es que, como aclararon el propio entrenador en sala de prensa y el atacante en sus redes sociales, no sufre lesión alguna en su rodilla izquierda, pero sintió unas molestias y prefirió reservarse antes de que fuera a más.

"Importante victoria la de anoche, asistencia y tres puntos más. PD: nada de que preocuparse por mi lesión. Sólo quería tomar precauciones y proteger mi rodilla! Gracias por el cariño", apuntaba Januzaj, que acompañaba el mensaje con varias imágenes del partido y de su retirada del campo.

El conjunto donostiarra, de hecho, se ejercitó ayer en Zubieta para comenzar a preparar la cita ante el Betis, aunque sólo saltaron al césped doce jugadores, entre ellos los dos porteros, concretamente los que no fueron titulares frente al conjunto vigués. Illarramendi, que cumplió ciclo de amarillas, estará disponible la próxima jornada, no así los lesionados Sangalli, David Concha (ambos trabajaron ayer aparte del grupo para ganar ritmo), Aritz Elustondo, Raúl Navas y Merquelanz. Mikel Merino, que dio el susto tras un encontronazo con Rubén Pardo, no sufre dolencia alguna en su cuello.

Ahora, habrá que ver si Garitano da continuidad al once que firmó el primer triunfo liguero en Anoeta o le hace sitio a Illarra en el doble pivote, donde Zubeldia, que estaba apercibido y aguantó sin ver amarilla, rindió bien junto al goleador Zurutuza. Por lo demás, no se esperan más cambios.