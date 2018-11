Setién: "Muchos se fijan solo en el resultado, pero somos mejor equipo que el año pasado"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en sala de prensa para analizar el partido de mañana ante el Olympiacos así como las sensaciones del equipo tras la derrota ante el Villarreal en Liga. "Nosotros afrontamos todos los partidos con el mismo deseo de ganar y hacerlo bien. En la mente de los jugadores puede haber predisposición diferente según la competición, pero para mí todos son partidos importantes y salimos a ganar todos", ha dicho el cántabro.

Preguntado sobre si considera que el duelo ante los griegos es una final, el preparador verdiblanco cree que puede ser más una final para el rival que para el Betis: "Una final no es porque tendríamos otra opción ante el Dudelange, pero es verdad que nos permitiría afrontar ese partido con más tranquilidad y sin depender de nadie. Afrontamos este partido con seriedad y la intención de ganar los tres puntos. Es posible que Olympiacos entienda que sus opciones van a depender exclusivamente de mañana, es casi su última oportunidad para clasificarse, allí nos complicaron bastante y lo van a hacer aquí. Llevan siete partidos sin perder y quizás en la ida le cogimos descolocados, fuimos superiores pero no sé cómo van a afrontar al partido, si van a ser más atrevidos o conservadores. Estamos preparados para lo que nos llegue pero espero al mejor Olympiacos".

En cuanto a cómo ha afrontado esta semana de trabajo tras la derrota liguera, Setién ha explicado: "No estoy especialmente preocupado, es verdad que la frustración del resultado siempre es grande cuando uno no gana, pero ya me conocéis, me guio mucho por la sensaciones, creo que hicimos un buen partido pero las sensaciones del equipo y lo que veo, yo no veo una señal como para pensar que estamos mal o que pueda haber una crisis, yo no lo veo así".

Así, Setién ahondó en su análisis del partido de La Cerámica: "Analizando el último partido con objetividad, hemos llegado seis veces o siete a la línea de fondo, ha habido verticalidad, es verdad que en esos últimos metros tenemos que decidir mejor. Las ocasiones se crean, estamos ahí y eso sí que es objetivo, pensar que porque no ganemos no seamos verticales... Esto es un dato objetivo, analizado y después de ver el partido con detenimiento. Tenemos cosas que mejorar pero nuestros dos carrileros son de los más ofensivos de LaLiga".

Con respecto al ambiente que espera en la grada, el técnico del Betis ha comentado: "Me preocupo del partido, confío que la gente apoye y empuje al equipo, que nos ayude para ganar los partidos, luego pasará lo que tenga que pasar, hay cosas que no puedo controlar".

También fue preguntado Setién sobre las cualidades de Lo Celso, un jugador que está siendo vital en el juego del equipo, y el porqué de su suplencia en Villarreal: "Lo Celso es un grandísimo futbolista, entiende el juego y decide bien. Nos está dando mucho, es joven y tiene capacidad para progresar y hacerlo mejor, para nosotros es un lujo poderlo tener y ver lo involucrado que está. Estamos muy satisfechos con él. ¿Su suplencia? Soy yo el que gestiona esto, todos quieren jugar pero el día que se lesionan la responsabilidad es mía. Ya me pasó con Andrés y algunos otros que vienen de viaje, cambio de horarios, minutos acumulados... Si esto hay alguien que lo no entiende, me parece bien, pero yo decido y tengo que pensar en lo que va a pasar la semana que viene. Tenemos a todos los jugadores sanos, esto puede parecer suerte pero la suerte hay que buscarla y hacer las cosas bien con anterioridad. Mañana puedo elegir entre todos los jugadores para afrontar el partido con las máximas garantías".

Sobre el buen rendimiento de Tello como carrilero diestro, el cántabro también ha explicado: "Cuando coloco a un jugador en el campo le valoro siempre las cosas que me da y lo que me quita. Tello hizo un buen partido en Barcelona y otras ocasiones, no es defensa, está tratando de adaptarse y suele definir muy bien. El análisis que tomo yo para poner a un jugador es más amplio que eso. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con la grada".

Por último, Setién no quiso poner una nota al equipo una vez superado el primer tercio de competición, aunque ve margen de mejora de aquí a final de temporada: "No soy de poner notas, suelo ver las cosas con cierta perspectiva, en general creo que hemos jugado bien, hemos estado a un nivel bastante alto, vamos progresando en todos los sentidos. En los análisis que hacemos creo que somos mejor equipo que el año pasado, nos faltan algunas cosas por mejorar. Sé que hay mucha gente que se fija solo en el resultado, es un condicionante que influye mucho, pero para nosotros las sensaciones son positivas y estoy contento con el rendimiento de mis futbolistas".