Setién: ´El partido es importante, pero no es una final´

Sevilla, 28 nov (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha comentado que el partido de este jueves ante el Olympiacos griego es "importante, pero no es una final" porque, de no lograr la victoria, todavía habría opción para clasificarse en la última jornada.



Setién dijo en rueda de prensa que sí cree que el conjunto ateniense "depende más del resultado de mañana para clasificarse", por lo que espera "al mejor Olympiacos, un gran equipo, que lleva siete partidos sin perder" y al que en la ida vio "algo descolocado, igual por desconocimiento" del estilo de juego bético.



El técnico cántabro alabó al centrocampista argentino Giovani Lo Celso, con quien está "tremendamente satisfecho" y a quien calificó como "un gran jugador que entiende el juego, es joven y aún tiene capacidad para progresar" porque "ama el juego, disfruta con el fútbol y se le nota: es un lujo poderlo tener", afirmó.



El preparador bético aseguró que no está "preocupado en absoluto" pese a la derrota en Villarreal y la clasificación liguera de su equipo que, según cree, "ofrece sensaciones para no pensar que está mal" y no está "de acuerdo con que haya crisis", aunque sí admite que debe "mejorar cosas como la definición".



"Siendo objetivos, en Villarreal llegamos seis o siete veces a la línea de fondo. Hubo verticalidad, las ocasiones se crean. Nuestros carrileros son dos de los jugadores más ofensivos pero luego hay que precisar el centro y rematar, ésa es otra cuestión", añadió Setién, quien justificó la suplencia de Lo Celso.



Según el entrenador santanderino los internacionales argentinos de otros equipos europeos tampoco fueron titulares el fin de semana porque el técnico "debe gestionar" los minutos de unos futbolistas que "si se le lesionan, la responsabilidad es del que los pone", como "ya pasó con Andrés (Guardado)".



Setién estimó que dispone de "una plantilla amplia para no depender de un jugador" y presumió de tener "a todos los jugadores sanos", algo que "puede parecer una cuestión de suerte, pero hay que hacer las cosas bien y elegir a los mejores para afrontar el partido con garantías".



En este primer tercio de la temporada, el entrenador del Betis cree que su equipo "ha jugado bien, ha mejorado cosas con respecto al año pasado y están progresando los jugadores", por lo que pese a que "mucha gente que se fija únicamente en el resultado, las sensaciones son positivas". EFE



