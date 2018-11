Real Betis 1-0 Olympiacos: Objetivo cumplido con más suspense del necesario

El Betis, que selló con justicia su clasificación para los dieciseisavos de la final de la UEL, salda con un triunfo por la mínima el primero de sus cuatro partidos consecutivos en la Avenida de La Palmera, un 'marrón' que tendría que ser una bendición y que, de acumularse las sonrisas en el Villamarín, así será pronto. Merecieron más los verdiblancos, estrellados contra José Sá, cancerbero del Olympiacos, que detuvo un penalti en el primer tiempo y frustró varios amagos de sentencia más tarde, si bien Canales logró batirlo antes del descanso para dejar al cuadro heliopolitano en una posición ventajosísima para sellar el billete como primeros del Grupo F. Les bastará con ganar al Dudelange en la jornada final o, al menos, con calcar el resultado del Milan en El Pireo.

De inicio, como de costumbre en Europa, Setién optó por media docena de rotaciones y una doble punta, acompañando a un solo pivote con el talento de Canales y Lo Celso. El plan requería de una presión alta para taponar la salida de un oponente replegado que pobló su medular y sacrificó al delantero para jugar con 'falso 9' y extremos muy abiertos. Todo muy rudimentario, pese a lo que los de Pedro Martins tuvieron sus opciones, pues ni la recuperación del trío titular de centrales devolvió seguridad a la contención verdiblanca. Especialmente tras el error desde los once metros de Sergio León, que tropezó dos veces (la segunda, incomodado por Bartra) con los reflejos de José Sá, tras el claro agarrón a Mandi de un Cissé que no dejó de soltar los brazos ni las piernas, con bula rusa. El penalti no transformado (19') fue un jarro de agua fría para los anfitriones, que estaban llegando con fluidez al área griega, a menudo con balones a la espalda de la zaga, pero eligiendo mal a la postre, como en La Cerámica. El Olympiacos, que había avisado con un latigazo de Camara al lateral de la red, esperaba su oportunidad a la contra. Y la tuvo al filo de la media hora, cuando Tsimikas percute por enésima vez en el hueco entre Mandi y Tello para ponerla al área y que Bouchalakis, viniendo desde atrás, cabeceara picado cerca del poste.

Al menos, el gol de Canales dio oxígeno al Betis en una fase inicial demasiado descontrolada. El cántabro aprovechó otro buen balón entre líneas de William Carvalho que le había dejado en la frontal el desaparecido Sanabria para que el '6' cruzada al palo contrario. Un acicate que no templó los nervios de los heliopolitanos, bastante ansiosos cada vez que les toca comparecer en el Villamarín. De hecho, Fortounis acarició el empate a dos del intermedio -bien Mandi abortando bajo palos su remate forzado, ante la pasividad de Joel en la salida- y sobre la bocina, en una falta directa que, esta vez sí, despejó el meta getafense. Quedaría una más para la sentencia local, pero Sergio León, definitivamente, está negado, si bien no era fácil su disparo de primeras desde el vértice del área, propiciado por una inteligente aventura de Sidnei.

En la reanudación, los de Setién se beneficiaron del lógico paso al frente del conjunto heleno para castigarlo por fuera. Faltó solamente un poco de precisión para amarrar pronto el marcador, mientras que Canales volvió a probar de lejos a José Sá, eficaz en dos tiempos. Con intensidad, el Betis parecía tenerlo todo controlado pese a lo justo del marcador. Pero no había que fiarse, por lo que, con paciencia, el anfitrión buscaba la tranquilidad. Como cuando Sanabria, a punto de cumplirse el cuarto de hora, se marchaba de su par con un gran cambio de ritmo para provocar el nuevo paradón de José Sá, que tocó lo justo para que el larguero hiciera el resto.

La salida al campo de Inui otorgó verticalidad en un momento idóneo. El japonés se entendió bien nada más ingresar con los del perfil zurdo, aunque, como en el arranque de partido, se echaba de menos esa maldad en los metros finales que alargara los minutos de la basura. Antes al contrario, el 1-0, si bien no en las sensaciones, generaba cierta intranquilidad. Todo habría cambiado si Junior y Canales hubieran estado finos en el centro desde la línea de fondo o si Tello, que ganó con inteligencia una pelota horizontal en campo ajeno, no se la echa tan larga en el último toque antes de plantarse en el mano a mano con Sá a falta de doce minutos.

Determinado a defender el triunfo de la mejor manera posible, hurtando la posesión a su oponente, si bien el Betis caminó más de lo pertinente sobre el alambre. Sanabria, que se entretuvo para desaprovechar el fenomenal servicio de Lo Celso, retrasó el respiro, mientras que Sidnei evitaba males mayores cruzándose en el área chica en la última acometida de un Olympiacos sostenido por su portero, brillante con el tiempo casi cumplido ante los disparos a bocajarro de Tonny y, sobre todo, Inui. Eso dio vida a los griegos, con Cissé, que debía estar ya en la caseta por sus reiteradas faltas con amarilla desde la acción del penalti, de protagonista, pero el cabezazo del senegalés en el córner que abrochaba la contienda se marchó desviado por fortuna.



- Ficha técnica:

Real Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra (Javi García 74'), Sidnei; Tello (Barragán 83'), Canales, Carvalho, Lo Celso, Junior; Sergio León (Inui 63') y Sanabria.

Olympiacos: José Sá; Elabdellaoui, Cisse, Vukovic, Tsimikas; Guilherme (Natcho 82'), Bouchalakis (Guerrero 58'), Camara; Podence, Nahuel (Vrousai 72')y Fortounis.

Gol: 1-0 (38') Canales.

Árbitro: Sergei Karasev (ruso). Mostró cartulina amarilla a Bartra, Mandi, Sanabria, Canales, Lo Celso por parte del Betis; a Cisse, Nahuel, Bouchalakis, Elabdellaoui, por parte del Olympiacos.

Incidencias: Estadio Benito Villamarín. 37.722 espectadores.