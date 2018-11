Setién: "Hemos logrado un objetivo que era muy complicado"

Quique Setién, técnico del Betis, ha analizado el triunfo de su equipo ante el Olympiacos. "Hemos estado bastante tiempo en la segunda parte en campo rival, ellos han arriesgado un poco más y nos han dejado más espacios. Al final siempre sufres porque siempre estás expuesto a que te hagan un gol. En general estamos contentos porque hemos logrado un objetivo que era muy complicado y lo hemos conseguido a falta de una jornada. Esto creo que tiene mérito y ante dos equipos que hemos sido superiores a ambos. Nos posicionamos ahora muy bien y veremos qué pasa en la siguiente jornada", ha dicho el cántabro en rueda de prensa.

Sobre sus sensaciones por conseguir la clasificación en un grupo difícil, Setién ha admitido estar "contento" y "satisfecho por el trabajo y por la manera de hacer de los futbolistas". "Hoy han hecho un buen partido. No era fácil. Ha habido momentos de buen fútbol, en los que hemos estado mejor que el rival. Estoy francamente satisfecho", ha añadido.

En cuanto a las numerosas ocasiones falladas, sobre todo, en la segunda parte, el míster verdiblanco ha explicado: "Esto es algo que nos lleva pasando durante todo el año. El porcentaje de acierto en relación a las ocasiones es muy bajo, y por eso te enfadas. Porque el rival, con menos ocasiones, te acaba metiendo un gol. La realidad es que esto es un síntoma que estamos acusando. El día de hoy ha sido muy llamativo. Igual hemos llegado diez veces al borde del área en la segunda parte y nos ha faltado esa precisión para acertar. Espero que en la segunda vuelta podamos materializarlas todas o casi todas".

Con respecto a quién cree que será el equipo que se clasifique junto al Betis, Setién ha comentado: "La realidad es que nosotros hemos demostrado que hemos estado a un gran nivel ante dos grandes equipos y en todos los partidos hemos sido bastante superiores. El partido que jugaron entre ellos, Milan y Olympiacos, estuvo igualado, es difícil determinar quién está mejor. Ahora está mejor el Milan, porque Olympiacos tiene que marcar dos goles, pero cualquier cosa puede pasar y cualquiera puede clasificarse".

Las ocasiones falladas por Sergio León y Tonny Sanabria: "Hoy no han sido los delanteros los únicos que no han marcado goles. Es un problema en general que no sé si no controlamos bien el estrés que supone llegar. No quiero centralizar ese problema en los delanteros, porque hoy han tenido ocasiones Inui, Canales, Gio, que han llegado y no han tenido aciertos. Son circunstancias del fútbol. Esto condiciona a veces el resultado".

Por último, en cuanto a si ve al Betis peleando por el título de la Europa League, Setién ha dicho: "No lo sé. En esta siguiente fase van a estar equipos de Champions. El nivel va a ser mejor, pero habrá que esperar. No es lo mismo el Liverpool, el Valencia, que llevan mucho tiempo en Champions, que otros equipos. Para llegar hasta el final tienes que hacer las cosas muy bien. Tampoco, mientras no sepamos lo que nos depara el sorteo, podemos decir mucho más. Afrontaremos la Liga, trataremos de pasar en la Copa, e iremos a Luxemburgo".