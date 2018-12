El Betis, nada de ir a Luxemburgo de turismo

El Betis, el Dinamo de Kiev, el R.B. Salzburgo, el Zenit , el Fenerbahce y el Sporting de Portugal sellaron su clasificación para los dieciseisavos de final de la Europa League, tras completarse la quinta jornada de la Fase de Grupos, por lo que se unen a Bayer Leverkusen, Zúrich, Dinamo de Zagreb, Arsenal, Eintracht, Lazio y Chelsea, que ya habían asegurado el logro. Ahora, trece de las veinticuatro plazas de la siguiente fase están definidas, mientras que las once restantes esperarán dos semanas para desvelarse en la última jornada de esta ronda. El cartel se completará con los ocho equipos de la Champions que queden en el tercer puesto de sus respectivos grupos -el Brujas, el Benfica y el Valencia ya conocen que ésa será su suerte-.

Sea como fuere, los de Quique Setién tienen razones de sobra para hacer un último esfuerzo frente al Dudelange, cuando sus posibilidades de acabar líderes del Grupo F son del 77,78%, aunque hay un 22,22% de ser segundos. Lo primero, obviamente, sería lo ideal, tanto por motivos económicos como por los puramente deportivos. De hecho, esta sexta clasificación para los dieciseisavos de la UEL o la anterior Copa de la UEFA, ha reportado ya al Betis 2.590.000 euros en premios: 570.000 por los triunfos frente a Dudelange, Milan y Olympiacos; 190.000 por los empates ante griegos e italianos; y 500.000 fijos por pasar, que se duplicarían en caso de ser primeros de su grupo, con lo que una victoria en tierras luxemburguesas le aseguraría otros 1.070.000 por los dos conceptos ya reseñados anteriormente.

Encima, los verdiblancos ingresarían directamente en el bombo 1 del sorteo que se celebrará el próximo lunes 17 de diciembre en la ciudad suiza de Nyom, sede del máximo organismo europeo de clubes, donde estarán los doce primeros de la Fase de Grupos y los cuatro descolgados de la Champions con mayor puntuación (que no con mejor coeficiente). Por lo tanto, el Betis se quitaría, como posibles rivales en los cruces, a los potentes Salzburgo, Zenit, Dinamo de Zagreb, Arsenal, Eintracht de Frankfurt, Dynamo de Kiev y, especialmente, el Chelsea. De los que lleguen de la máxima competición continental no hay seguridad plena, aunque, muy probablemente, los oponentes que salgan del Grupo B (Tottenham o Inter de Milán) o del C (Nápoles, PSG o Liverpool) lo harían con una puntuación elevada, por lo que estarían en el mismo bombo que los verdiblancos.

La cita del próximo 13 de diciembre ante el Dudelange se la perderán por acumulación de amonestaciones Canales y Lo Celso, que estaban apercibidos y, dado que el triunfo daba la clasificación a los béticos, optaron por forzar la tercera amarilla para limpiarse ante la 'Cenicienta' y empezar de cero en dieciseisavos. Tonny Sanabria, que ha visto dos amonestaciones, estará al borde de la suspensión en la sexta jornada de esta 'Group Stage', un riesgo que correrían, de ser castigados nuevamente ante el conjunto de Dino Töppmoller, los otros jugadores béticos que acumulan una amarilla: Inui, Bartra, Feddal, Mandi y Pau López.

Hasta la fecha, los octavos de final significan el listón histórico en la competición (con sus dos denominaciones), alcanzado en las campañas 95/96, 98/99, 05/06 y 13/14), mientras que llegó a cuartos en la extinta Recopa (77/78 y 97/98), mientras que, en su única participación en Champions (05/06), se quedó en la liguilla.