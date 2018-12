William demandará a Bruno de Carvalho por difamación

Los jugadores William Carvalho, del Betis, y Rui Patricio, del Wolverhampton, demandarán a Bruno de Carvalho por difamación según adelanta hoy el Correo da Manha.

El motivo de la demanda son las declaraciones realizadas por el expresidente del Sporting de Portugal ante el triubunal que le juzga en la que aseguraba que Carvalho y Patricio "no eran santos" y que habían celebrado comidas con Juve Leo, grupo en el que se integran los radicales que asaltaron la ciudad deportiva del equipo luso. "Rui Patricio y William querían salir, tenían almuerzos y cenas regulares con Juve Leo, así que no eran santos. Jorge Jesús también quiso ir a cenar con Juve Leo una vez. Yo quitanto Navidad o cumpleaños nunca he ido con ellos. La única vez que entraron en la ciudad deportiva fue porque Jesús les dejó. Yo lo evité y le dije a Jesús que el no mandaba nada".

Carvalho y Patricio preparan ya la demanda y tendrán otra causa más contra el polémico expresidente de los leones.