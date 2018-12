Junior, un 'killer' en la retaguardia

Junior Firpo volvió a ser decisivo ante la Real Sociedad, al hacer el gol del triunfo del Betis y confirmarse como todo un 'killer' a pesar de ser un defensa. Tanto es así, que según la cuenta de @LaLigaenDirecto, Junior es el zaguero con más goles en LaLiga en 2018 sin contar penaltis, con cinco tantos: dos en la 17/18 y tres en lo que va de esta 18/19. Es más, el canterano verdiblanco ya es el quinto jugador que más puntos ha dado a su equipo con sus goles en esta Liga (5) sólo tras Luis Suárez, Dembélé, Stuani y Borja Iglesias. Asimismo, con sólo 27 partidos ligueros con el Betis, es el segundo defensa que más puntos ha dado al equipo en el S.XXI (siete) y está cada vez más cerca de Juanito, que dio 10 en 255 partidos.

El hispano-dominicano habló para los medios del club en zona mixta y explicó así el gol del triunfo ante la Real: "Controlé, vi que era el único hueco, porque había mucha gente en el área, y la coloqué junto al palo. Desde pequeño aguanto los partidos completos y estoy contento con el resultado y con una victoria muy importante".

Junior destacó el hecho de ganar dos partidos seguidos: "Era muy importante sacar este partido, ante un rival duro que venía en una línea muy buena fuera de casa". "No es fácil ganar en la liga más competida de los últimos años, pero había que ganar para coger aire para lo que queda", agregó, antes de revelar una conversación que mantuvo con Setién: "Somos un equipo que presiona muy arriba para que el rival no salga fácil. Vi que sus centrales tenían tiempo para pensar, así que o nos quedamos atrás o presionábamos, porque si no iban a salir rápido. Hablé con el míster y lo solucionamos".