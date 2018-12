Junior: "Loren, si te duermes, meto más goles que tú"

Junior Firpo vive el mejor momento de su corta pero intensa carrera deportiva. Este 2018 no lo va a olvidar jamás: debut con el primer equipo en Primera, estreno con la sub 21, primera experiencia en competiciones europeas... y cinco goles (dos en la 17/18 y tres en lo que va de 18/19) que le convierten en el defensa más goleador de LaLiga en este año natural y en el 'pichichi' liguero del Betis, empatado con Canales y con su amigo Loren Morón, a quien le ha tirado un 'dardito'.

"Se lo he dicho (a Loren). Que no se duerma, que marco más goles que él este año", ha dicho entre risas el carrillero verdiblanco, en una entrevista para el programa Heliópolis, de BetisTV, donde ha considerado que, si bien "a todos los futbolistas les gusta marcar goles, porque es algo que siempre es muy bonito", sabe que no es su principal cometido: "Sé que esto es pasajero y no va a ser así siempre, mi misión en el campo no es marcar goles pero estoy muy contento por ello".

El domingo, ante la Real Sociedad, cumplió su partido oficial número 30 con el primer equipo, 27 en liga y tres en Europa League, y lleva cinco goles y cuatro asistencias. Casi en uno de cada tres partidos marca o das algún gol y ha reportado directamente siete puntos a su equipo; datos que asume con prudencia y humildad, sin despegar los pies del suelo: "Es cierto todo eso, pero también es verdad que son muy pocos partidos. Ojalá juegue muchos partidos; entonces ya se verá cómo sigue esa media".

"Todo lo bueno que me podía ocurrir a nivel de fútbol ha ocurrido este año. Estoy muy contento y agradecido al Betis por esta oportunidad. Por cosas como esta, mi familia, mi agente y yo decidimos renovar para estar aquí mucho tiempo. El club me decía que confiaba mucho en mí y que las cosas iban a salir bien. Esto demuestra que el club confía en los canteranos, no hay que olvidarse de que estamos jugando cinco o seis canteranos cada semana en el primer equipo y eso muy pocos clubes lo pueden decir", ha manifestado Junior, que no escucha los cantos de sirena que hablan del Madrid, el City o el Arsenal: "Si el bético quiere estar tranquilo que lo esté, yo lo estoy, soy muy feliz aquí y quiero estar aquí mucho tiempo".

"Lo primero que le digo a mis agentes es que durante la temporada no quiero saber nada de otros equipos, sea verdad o mentira. No sé nada. A lo mejor cuando se abra el mercado me entero de algo, pero no lo sé", ha agregado sobre su futuro más inmediato. Y es que son muchas las voces que apuntan a Junior como la siguiente venta millonaria del Betis, tras la de Fabián al Nápoles por 30 millones: "Es una comparación muy grande. A Fabián desde que lo conozco de juveniles siempre le pasa lo mismo, nunca empieza jugando, pero cuando lo ponen va rodado y ya no lo paran. Tiene mi edad y ya está jugando en un club de Champions. No sé dónde está su techo".