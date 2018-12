Junior: "No voy a jugar toda la vida de carrilero"

Es uno de los laterales/carrileros de moda en Europa, entre otras cosas, por la enorme facilidad que está encontrando para ver portería. Ante la Real Sociedad firmó el tercer gol de su cuenta, lo que le sitúa en el mismo escalón anotador que Loren y Canales en LaLiga. Así las cosas, Junior Firpo ha sido el gran protagonista en el programa Heliópolis, de Betis TV.

- El encuentro ante la Real.

- Fue un partido muy igualado y trabajado. Gracias a las paradas de Pau, no hubo goles en nuestra portería, y por el mal acierto nuestro arriba no pudimos marcar más goles. Esto nos sirve para encarar la semana con más tranquilidad.

- ¿Por qué era tan importante esta victoria?

- En LaLiga llevábamos tiempo sin ganar en casa. Enlazar dos victorias consecutivas, contando la de Europa, nos sirve para ganar confianza en nosotros mismos y para que la gente se tranquilizara un poco. Es una liga tan igualada que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es verdad que no tuvimos muchas ocasiones en los primeros minutos. Fueron minutos de tanteo. En principio, la jugada ensayada del gol salió mal. Estaba previsto que Joaquín centrara directamente, pero se le quedó corta y William la prolongó y me cayó a mí.

- La Real tuvo dos ocasiones clarísimas...

- Ellos tuvieron ocasiones muy claras, al igual que nosotros en la segunda parte que no podemos concretar. Esto es el fútbol... en todos los partidos hemos tenido ocasiones clarísimas y no llegó el gol.

- Quizás ayer el fútbol nos dió esos pequeños detalles que se nos habían resistido en otros partidos.

- Volvimos a tener ese punto de suerte que el año pasado tuvimos en muchas ocasiones. El año pasado, en la segunda vuelta, todo salía de cara además de hacer un buen fútbol. Ayer Pau estuvo muy acertado y se dieron todos los factores para obtener una muy buena victoria en casa.

- ¿Tienes muy buena relación Pau?

- Sí, tengo muy buena relación. Es un chico extraordinario, un personaje increíble dentro del vestuario y que hace mucho grupo.

- Parece serio.

- Sí, antes de que lo fichasen me caía fatal. Se lo decía. Llegaba los primeros días muy seriote. No tiene nada que ver con cómo es ahora. Tenemos muy buena relación y es un porterazo. Lleva toda la temporada a un gran nivel y eso es lo que le hace estar en la selección absoluta, que no llega cualquiera.

- ¿Has mirado la clasificación?

- No, no me gusta verla.

- Estamos en la pelea, que es donde tenemos que estar.

- Estamos mirando el objetivo que tenemos que mirar. Era muy importante sacar adelante el partido con la Real porque ellos tenían unos buenos números como visitantes. Ahora hay que mirar a la Copa y asegurar el pase a la siguiente ronda. El partido contra el Rayo también será vital.

- La Real era el más goleador como el visitante de LaLiga y conseguimos dejarlo a cero.

- Conseguimos dejarlo a cero y ganar. Para que todo el mundo vea que hacemos muchas cosas bien y que también son importantes esta victorias, aunque solo sean por 1-0 y el juego no sea muy brillante. No hace falta jugar brillante todos los días para ganar.

- Era importante ganar en casa, no sé si porque los rivales se encierran mucho, pero en casa está costando incluso más que fuera...

- Puede ser que la impresión sea ésa, que en casa nos cuesta más y no hacemos el mismo fútbol, pero son circunstancias. Cada equipo es distinto. La Real no vino a encerrarse. Sabemos que si los rivales no se nos encierran nos favorece un poco más. Quizá nos comprometen un poco más a la hora de sacar el balón, pero de cara a portería nos favorece.

- Realmente no estás jugando de lateral. Pisas el área muchas veces. ¿Te consideras un extremo? Porque luego el míster de dice que vigiles la espalda.

- Me considero lateral, porque es lo que soy. No voy a jugar toda la vida de carrilero. Estoy muy cómodo ahí, pero realmente soy lateral. Tenemos muchas obligaciones ofensivas y defensivas. Para mí es más fácil jugar de lateral que de carrilero. El carrilero tiene mucha repercusión ofensiva en el juego y a veces no se nos debería achacar tanto ese repercusión porque no somos extremos. No tenemos el desborde que tiene un extemo.

- ¿Cómo se toman esas decisiones de tirar o no un desmarque, a una velocidad tan rápida?

- Sabiendo que tienes a tres centrales detrás que nos van a guardar muy bien las espaldas. Mis características son de jugar al espacio; por eso el desmarque siempre lo tiro. Es mi juego y los compañeros lo saben. Al principio del partido empecé muy cansado por la acumulación de partidos pero conforme iba sucediendo el partido me iba encontrando mejor.

- La situación del equipo en general es buena, ¿verdad?

- La situación del equipo en todas las competiciones es buena, aunque se nos han escapado puntos que se nos deberían haber escapado y también hemos conseguido puntos que a priori no se deberían haber conseguido. Estamos en una montaña rusa de sensaciones a veces pero la dinámica es positiva. Nadie imaginaba al principio del sorteo que estuviéramos clasificados para dieciseisavos con una jornada de antelación con el grupo que nos tocó. Es verdad que estamos décimos, pero a sólo dos puntos de Europa porque LaLiga está muy competida. Tenemos un punto más que el año pasado a estas alturas. Somos los primeros que somos conscientes de que se nos ha escapado puntos que no deberían, como el día del Celta, eso no puede pasar.

- A nivel personal te va todo de perlas

- Sí, estoy intentando aprovechar el momento, porque no siempre va a ir así de bien. Hay que seguir en esta línea para que cuando lleguen momentos malos acordarme también de cuando eran buenos.

- ¿Alguien te baja al suelo de vez en cuando o es bueno también vivir estos momentos dulces?

- Una cosa es vivir un momento dulce y otra creerse más de lo que se es. Ni mi familia ni mi pareja dejan que se me suba (risas).