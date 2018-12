El Barça pone el foco en Bartra.

Al FC Barcelona le están acechando las bajas en la línea defensiva. La lesión de Umtiti ha sido una pérdida grave en la zaga de Ernesto Valverde y quizás al técnico se le hará necesario un fichaje a corto plazo para afrontar las tres competiciones en las que se mantiene vivo actualmente.

Según Mundo Deportivo, el que fue jugador del Barça y creció en la Masía, Marc Bartra, podría estar en la lista de la entidad culé de cara al mercado de invierno. Su gran rendimiento en el Real Betis habría hecho a los dirigentes blaugranas poner el ojo en el central, aunque el defensa catalán haya manifestado en varias ocasiones sentirse muy cómodo vistiendo las trece barras.

Sin embargo, el conjunto heliopolitano no va a dejar escapar a uno de sus pilares claves en el once titular, siendo su cláusula de 60 millones de euros. Además, un alto cargo del conjunto bético, según estas informaciones, ha afirmado que aún no han recibido ninguna oferta, pero se mantienen en alerta por si se llega a dar el caso.