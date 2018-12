El Betis maneja a Zé Luís para la delantera

La falta de gol evidenciada por la delantera del Betis en esta primera mitad de la temporada ha empujado a Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo de la entidad verdiblanca, a rastrear el mercado en busca de un delantero que aporte más pólvora a lo que ya hay en Heliópolis, siendo el canterano Loren Morón el único que ha respondido en base a lo esperado, a pesar de sumar tan sólo tres goles en todas las competiciones, por los dos de Sanabria y el único gol que suma Sergio León. Una carencia en la vanguardia que, por otro lado, explica también que sean el argentino Lo Celso, con cinco, y el cántabro Sergio Canales, con cuatro, los máximos anotadores del conjunto verdiblanco. "Estamos muy intensos en el rastreo para encontrar un jugador que nos mejore, que no es fácil. Lo de los delanteros va por rachas... Vamos a ver si podemos conseguirlo", dijo días atrás el propio Serra Ferrer, sabedor de lo complicado que ello resulta en un mercado como el invernal, en el que se exige rendimiento inmediato y una fuerte inversión si no se quieren asumir riesgos: "Todo es mejorable, pero nadie te va a vender a su goleador, a no ser que pongas mucho dinero en la mesa, que no va a ser el caso, porque no puede ser". Y es que el tope salarial impuesto por LaLiga es otro de los aspectos con los que tendrá que lidiar la comisión deportiva verdiblanca, siendo necesaria alguna salida si se quiere realizar una incorporación importante.

Pese a ello, el balear no cesa en su empeño y ya son varios los nombres que maneja el Betis. Uno de ellos, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, es el del caboverdiano Zé Luís, delantero centro del Spartak de Moscú que también puede jugar como extremo por la banda izquierda. Un futbolista corpulento, de 27 años de edad y 1,84 metros de altura que cumpliría con el perfil que viene demandando Serra de cara a enero (un delantero goleador, con buen juego aéreo y de espaldas, pero también con caída a las bandas con capacidad asociativa) y que ha llegado a las oficinas del Benito Villamarín en forma de ofrecimiento por parte de uno de sus intermediarios de confianza, con el que ya cerró alguna operación el pasado verano.

Serra Ferrer, sin embargo, no ve del todo clara la operación por Zé Luis, un goleador que ha mostrado su oportunismo de cara a puerta y sus bondades en el juego aéreo en un fútbol de menor entidad como el ruso y que puede asegurarle muchos de los aspectos que busca en un delantero, pero no el principal: el gol. Al requerir la ventana invernal de un rendimiento inmediato, en Heliópolis no ven claro que el caboverdiano, sin tiempo para la adaptación, pueda ofrecerle pegada desde el primer día a un equipo en el que su delantero más en forma suma tan sólo tres tantos. Sus números con el Spartak, además, no invitan a pensar que rompa de la noche a la mañana como el 'killer' que necesita el Betis. Esta temporada, con el Spartak, suma cinco goles y una asistencia en la Premier League rusa en 13 partidos (dos y seis asistencias el curso anterior), amén de otros cuatro tantos en Europa y la Copa de Rusia, haciendo un total de nueve en 21 partidos disputados hasta la fecha.



El vicepresidente deportivo del Real Betis Balompié prefiere, por tanto, seguir rastreando qué puede ofrecerle un mercado que ni tan siquiera ha abierto sus puertas todavía, manteniendo a Zé Luis en la recámara mientras tanto. "Estamos intentando buscar esta posibilidad, pero el mercado de invierno no es fácil", asegura públicamente un Serra Ferrer que, además, sabe que el caboverdiano dispone de contrato hasta 2021 y que su caché en Rusia es considerable.