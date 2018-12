Cejudo: "Será especial volver"

El jugador del Racing Club de Santander Álvaro Cejudo, que regresará al Benito Villamarín -se formó en las categorías inferiores del Betis y defendió la elástica del primer equipo entre 2014 y 2017- para jugar contra el equipo heliopolitano el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y aseguró que será un partido "muy especial", tanto en su caso como en el de su compañero Jordi Figueras, el otro exbético racinguista.

En unas declaraciones para los medios oficiales del conjunto cántabro, Cejudo aseguró que el beticismo siempre le trató muy bien y, por ese motivo, le guarda mucho cariño al Betis.

"Siempre he recibido el cariño de la gente cuando he estado allí, incluso cuando ya me había marchado, por eso les estoy muy agradecido. Además, voy a poder jugar en el Benito Villamarín contra algunos amigos y excompañeros y en la grada va a estar parte de mi familia", añadió el jugador natural de Puente Genil (Córdoba), que salió en el once titular de Iván Ania en el partido de ida disputado en El Sardinero.

De cara al partido de vuelta en el coliseo de La Palmera, el veterano centrocampista apuesta por mantener la valentía y el juego ofensivo que caracteriza a este Racing, líder destacado del Grupo II de Segunda B: "No tenemos que tener miedos ni complejo, como ya demostramos en la ida". "Al igual que hicieron ellos en Los Campos de Sport (0-1) podemos ponernos por delante y hacerles el partido difícil", consideró Cejudo, quien desgranó las que para él serán las claves de este choque: "Será importante empezar bien, protagonizar alguna llegada peligrosa y lograr que ellos no se sientan cómodos. Podemos hacer un buen papel y vamos a salir a por ellos desde el primer minuto", advirtió.