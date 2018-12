Barragán: "Es bueno que los que no jugamos estemos bien"

Una de las novedades del once de Setién era la presencia de Barragán, que esta temporada no está contando con demasiados minutos. El lateral verdiblanco, además de realizar un gran partido, ha participado en la jugada del primer gol, y ahora espera poder contar más para Setién.

El partido en lo personal: "Me he encontrado bastante bien. Físicamente bien, con el balon tranquilo y bueno, es bueno que los que no jugamos estemos bien para cuando quieran contar con nosotros".

La jugada del gol: "En el gol le da él, yo remato pero al final el gol lo mete él".

El rendimiento del equipo: "Es cierto que estamos trabajando muy bien. No hemos empezado bien la liga pero bueno, tenemos una gran plantilla, un gran equipo y bueno, trabajamos todos para poner nuestro granito de arena".

Todos los grandes han pasado de ronda: "Eso es bueno, ahí se ve el nivel competitivo de esta Copa del Rey. Queremos llegar lo mas lejos posible".