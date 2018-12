Betis 4-0 Racing: Con Lo Celso todo parece más fácil

El próximo jueves 13 de diciembre el Betis estará en el sorteo puro de los octavos de final de la Copa del Rey que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de las Rozas después de golear ayer al Racing y certificar su billete con todo merecimiento y tras un encuentro que dejó varias buenas noticias y alguno que otra no tan buena. En el lado de la balanza más positivo, Lo Celso volvió a ofrecer un espectáculo, y eso que sólo jugó los últimos 45 minutos; los delanteros se volvieron a reencontrar con el gol -marcaron tanto Sanabria como Sergio León-, algo que les hará coger confianza; y jugadores como Kaptoum pidieron paso con un partido más que completo. En el lado opuesto, Inui sigue sin dar señales de lo que puede llegar a ser y Canales acabó tocado y habrá que estar atentos al alcance de las molestias que le obligaron a quedarse en el vestuario en el descanso.

Con todo, y pese al 0-1 del encuentro de ida, el partido tenía su aquél. El Betis estaba obligado a pasar no sólo por su condición de equipo de categoría superior. Debía alcanzar, como mínimo, octavo para cumplir con los objetivos propuestos por la entidad: mejorar lo conseguido la temporada pasada, en la que cayó de forma vergonzosa a las primeras de cambio ante el Cádiz.

No parecía el día para experimentos, pero Setién revolucionó al equipo apostando por el que es, sin duda alguna, su dibujo fetiche, con el que ha jugado durante casi toda su carrera, el mismo 1-4-1-4-1 con el que insistió el pasado año hasta que se dio cuenta de que el equipo adolecía de un preocupante desequilibrio. Entonces, con buen criterio, Setién viró al 1-3-4-2-1 (con sus variantes), ahora santo y seña del equipo.

Pero ayer, en un intento de regresar a los orígenes, colocó a Javi García de pivote por delante de una defensa de cuatro con Francis a banda cambiada, y otra línea de cuatro por delante del muleño con Tello, Canales, Kaptoum e Inui. Y Sanabria arriba.

Pero, la presión alta del Racing, unida a su ímpetu y los problemas en la salida del balón del equipo verdiblanco, que no parecía estar muy cómodo con el cambio de dibujo, llevaron al técnico cántabro a reordenar sus piezas sobre la marcha, recolocando a Barragán como tercer central por momentos para favorecer la salida de balón. Estos ligeros retoques permitieron al Betis ir haciéndose con el control del balón poco a poco. El equipo maduraba las jugadas, aunque comprometía poco a Iván Crespo. Quizás alguna tímida internada, como la de Kaptoum en el 12', algún disparo lejano como el de un descontrolado Inui dos minutos después o la falta directa de Canales al cuarto de hora que se marchó a la derecha de la portería del meta racinguista. Pero poco más.

Por el momento, sólo se salvaba el descaro de Kaptoum, que ofrecía soluciones constantes en la zona ancha y Tello, que, con sus cambios de ritmos, hacía sufrir a un Racing muy bien plantado, que a punto estuvo de dar la sorpresa en el 16' aprovechando una inoportuna desconexión del cuadro heliopolitano. Un centro de Lombardo desde la derecha se paseó peligrosamente por el área sin que nadie acertase a despejarlo.



El susto espabiló a los locales, que a la media hora de partido ya eran claros dominadores y encontraron el camino de la tranquilidad. Tras una falta botada por Sanabria en el 31' que Crespo mandó a córner, Tello puso un balón desde la esquina que el delantero paraguayo peinó de espaldas al primer palo, donde Jon Ander colaboró involuntariamente para adelantar a los verdiblancos en el marcador.

El gol daba tranquilidad a los de Setién y obligaba a los de Iván Ania a arriesgar. Pero lejos de amilanarse, los santanderinos se vinieron arriba y disfrutaron de las mejores ocasiones de la primera parte, aprovechando los espacios que dejaban los laterales a sus espaldas. En esas emergió Joel Robles para salvar los muebles, dos veces, ante Jon Ander, primero tras un magistral pase medido de Enzo Lombardo, y después, ante un disparo a la media vuelta del goleador racinguista a tres minutos del descanso.

Cambio oportuno

Tras el paso por el vestuario, Setién sentó al renqueante Canales y dio entrada a LoCelso para ganar en control en el centro del campo, un cambio oportuno y decisivo a la postre con la que el Betis terminó sentenciando el encuentro.De hecho, de una jugada del argentino surgió el penalti con el que se finiquitaba prácticamente la eliminatoria. Un ligero agarrón de Buñuel sobre Feddal, que esperaba para el remate el centro del ex del PSG, acabó con Sanabria lanzando desde los once metros la pena máxima que generosamente le había cedido aquél (57') para que el paraguayo se reencontrase con gol .

Con el 2-0 (3-0 en el global), el billete a octavos no corría peligro alguno. Por ello, el Betis comenzó a dosificar sus esfuerzos y Setién movió algo más el banquillo. Sentó a Sanabria, que fue despedido con una ovación por la grada, y a Francis, que había cumplido en la izquierda, para dar entrada a Sergio León y Joaquín. Otra jugada maestra porque en el primer balón que tocó el palmeño, el Betis consumaba la goleada. Un córner botado por Tello al primer palo lo remató cruzado con la testa el canterano, un gol que entró no sin suspense.

Aún hubo tiempo para que Lo Celso ampliara su cuenta personal con otro golazo marca de la casa. Este chaval no sabe hacer goles feos. El argentino amagó dos veces antes de acomodársela para definir ante un Jordi Figueras ya vencido. No hubo historia para más. El Betis estará en el bombo de octavos y supera la bochornosa barrera que no fue capaz de sobrepasar el año anterior. Misión cumplida.