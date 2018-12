El interés por Bartra no preocupa en el Betis

Este martes, Mundo Deportivo especulaba con el posible regreso de Marc Bartra al FC Barcelona en el mercado invernal, dentro de la búsqueda de refuerzos que ha activado el conjunto culé a corto y medio plazo.

En la citada información se daba por hecho que el Betis, que se habría remitido a la cláusula de rescisión del central (60 millones de euros), negociaría por una cantidad inferior, seguramente la mitad. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, no existen indicios que sustenten este movimiento, hasta el punto de que en Heliópolis, como reconoció el propio presidente, Ángel Haro, al corresponsal en Sevilla del citado rotativo, no preocupa un posible retorno del zaguero a su antigua casa: "El Barça no nos ha preguntado por Bartra".