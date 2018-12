Sergio León: "Espero que el gol me de confianza"

Uno de los jugadores que seguramente se marchará más contento tras el partido de hoy es sin duda Sergio León. El delantero salió al terreno de juego en el minuto 67' y la primera pelota que tocó la trasnformó en gol. El jugador del Betis, además, ha destacado la intensidad con la que el equipo ha salido en el partido de hoy, una intensidad que propició el resultado final.

El Racing ha salido presionando arriba: "Al final es un equipo que ha venido a plantarnos cara, nos lo han puesto difícil, también es complicado para ellos, jugar en un campo tan grande, les tiene que impresionar. Ha sido un digno rival de 2ªB".

El Betis no se relajó en ningún momento: "Allí jugaron muy bien, nos pasaron por encima y hoy pues bueno, hemos salido con un puntito más de mentalidad positiva y eso nos ha hecho meter 4 goles".

Sergio León salió al campo y marcó: "He tenido la oportunidad de jugar unos minutos y bueno, el primer balón que he tocado ha ido dentro y espero que esto me de confianza y el míster pueda contar conmigo".

Ahora a pensar en la liga: "Es una competición bonita, igual que la Uefa pero bueno, la liga también. Estamos a dos puntos de la Uefa y tenemos que intentar estar enchufados en todas las competiciones".