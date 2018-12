La alegría de Sanabria en el Betis

El jueves, ante el Racing, en Copa del Rey, el hispano-paraguayo Tonny Sanabria puso fin a su casi mes y medio de sequía goleadora como bético, transformando desde los once metros el penalti que supondría el 2-0 para el Betis en un partido en el que los de Heliópolis se acabarían imponiendo por cuatro goles a cero. Una diana que, para sorpresa de sus compañeros, no celebró.



Más efusividad, luego, mostró en redes sociales, mostrándose "contento", tanto "por la victoria" del equipo como por sus "cien partidos jugados como profesional". Y es que desde el pasado jueves, el internacional guaraní es un profesional al cien por cien (no es que antes no lo fuera sobre los terrenos de juego), alcanzando su partido número cien como futbolista profesional a nivel de clubes, tal y como recuerda @LaLigaenDirecto.





Contento por la victoria y por mis 100 partidos jugados como profesional???? pic.twitter.com/o25Xyt5bhP — Tonny Sanabria (@TSanabria9) 6 de diciembre de 2018

Su trayectoria, principalmente, la ha labrado a la sombra del Benito Villamarín, habiendo disputado más de la mitad de ellos (56) como bético; el resto: Sporting (30), Barcelona B (10), Sassuolo (2) y Roma (2). Firmó, además, su gol número 29; 15 de ellos, como delantero del Betis.