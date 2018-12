Efectividad anti-fantasmas

No fue un partido brillante. Durante muchos minutos, revolotearon por el Villamarín algunos fantasmas. Pero a la postre, el Betis cumplió y goleó sin encajar. Práctico en un duelo en el que, de inicio, Setién parecía cambiar su sistema habitual para poner en liza una línea de cuatro atrás, inédita esta campaña, y apostar por el 1-4-1-4-1 con el que aterrizó en Heliópolis. Sin embargo, algo no le gustó al cántabro en los primeros minutos cuando pronto recuperó la zaga de tres centrales, con Barragán junto a Mandi y Feddal, para volver a su clásico 1-3-4-2-1, si bien en ocasiones el equipo cerraba atrás con Francis como lateral zurdo y de nuevo cuatro en línea. Vaivenes tácticos que no beneficiaban el control sobre un Racing valiente desde el minuto uno, ejerciendo una intensa presión adelantada para tratar de castigar alguna pérdida de un conjunto verdiblanco que arriesgaba más de lo debido en alguna salida.

Por todo ello, aparecían tímidos pitos en la grada mediado el primer acto, apaciguados por un gol a balón parado. Y es que, a ras de césped, no se vio al Betis habitual que se defiende con la pelota e impide así cualquier maniobra rival. Al contrario, verse por detrás espoleó más a las cántabros, atacando con inteligencia los espacios, especialmente por la banda de Francis, para dibujar un partido abierto en el que los heliopolitanos, como es obvio, también tenían sus ocasiones. Y la calidad se impuso, viviendo un plácido final a partir de que un penalti riguroso acabase con la osadía racinguista, controlando y dominando, ahora sí, un partido menos sencillo de lo que dicta el marcador.

Lo Celso, mucho más que gol

Con la entrada de Lo Celso tras el descanso, el Betis mejoró y acabó de ahuyentar cualquier peligro. El argentino hace mejor al resto, le da mayor fluidez y claridad al juego y, además, se reafirmó como el máximo goleador del equipo con seis dianas.