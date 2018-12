El gol se reencuentra con la delantera del Betis

La victoria por 4-0 en el Benito Villamarín frente al Racing de Santander no sólo sirvió para confirmar la valía del argentino Giovani Lo Celso y certificar el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, sino también para que sus delanteros se reencontraran con el gol, algo que no está siendo nada habitual esta temporada en Heliópolis, donde Lo Celso es el máximo goleador verdiblanco, con seis goles, teniendo en cuenta todas las competiciones. Algo que este jueves, en la vuelta de Copa, se produjo por partida doble, viendo portería tanto Sergio León como Tonny Sanabria.

Y no es moco de pavo, pues un delantero del Betis no veía portería desde hace más de un mes, concretamente desde el 4 de noviembre, cuando el marbellí Loren Morón, el más en forma de los tres delanteros béticos, hizo el primero de los tres goles heliopolitanos en el empate a tres frente al conjunto celeste; Junior y Sergio Canales firmaron los dos restantes. Desde entonces, cinco partidos sin que ningún ariete haya cumplido con su cometido: Milan (1-1: Lo Celso), Barcelona (3-4: Junior, Joaquín, Lo Celso y Sergio Canales), Villarreal (2-1: Lo Celso), Olympiacos (1-0: Canales) y Real Sociedad (1-0: Junior). Una labor de la que, lógicamente, ha tenido que hacerse cargo el resto de líneas, habiendo posibilitado tres triunfos (Barcelona, Olympiacos y Real Sociedad), un empate (Milan) y tan sólo una derrota (Villarreal); algo que, en cambio, no ha impedido que la comisión deportiva, con Lorenzo Serra Ferrer a la cabeza, ya esté rastreando el mercado en busca de un delantero que aporte algo más de pólvora a la vanguardia heliopolitana el próximo mes de enero.

Eso, y que los goles del pasado jueves ante el Racing aporten "confianza" a los discutidos Sergio León y Tonny Sanabria (amén también de un Loren Morón que ha entrado en barrena goleadora), cuya sequía goleadora era, incluso, más amplia. De hecho, el de Palma del Río sólo ha mojado en Copa, no haciendo gol desde hace más de un mes: el 1 de noviembre, en el partido de ida de la eliminatoria copera frente al conjunto cántabro. Algo que, en parte, tiene su explicación en su exigua participación en LaLiga, donde sólo ha disputado 171' repartidos en cinco encuentros, mientras que en Europa, donde Setién le ha depositado más confianza, no ha conseguido devolvérsela, fallando, incluso, una pena máxima frente al Olympiacos.

Mayor apatía ha mostrado un Tonny Sanabria quien, en lugar de cambiar de aires en enero, confía en cambiar su situación en la segunda mitad de la temporada. De hecho, es el único de los tres delanteros que no hizo gol durante el mes pasado, remontándose hasta ayer su última diana al 15 de octubre, ante el Milan, en San Siro.

Setién, ahora, intentará aprovechar la inercia y, así, recuperar el olfato de sus goleadores.