Lo Celso, desatado

Son 25 los millones de euros que Lorenzo Serra Ferrer tiene guardados para hacer efectiva a final de temporada la opción de compra que el Betis tiene sobre el argentino Giovani Lo Celso, un futbolista que el pasado jueves, sobre el verde del Benito Villamarín, necesitó sólo 45 minutos para guiar a los verdiblancos hacia los octavos de final de la Copa del Rey.

Mucho tiene que cambiar la historia en la segunda mitad de la temporada para que los de Heliópolis, con el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer a la cabeza, no ejerzan la opción de la que disponen hasta el 30 de junio, la cual se convertiría en obligatoria si el Betis se clasifica para Europa. Y es que los números del internacional argentino, que con la 'Albiceleste' ha conseguido una diana en once internacionalidades como absoluto, es el máximo goleador del Real Betis Balompié en lo que va de curso, con seis goles, teniendo en cuenta todas las competiciones: tres en Europa League (Dudelange y Milan, tanto en San Siro como en el Benito Villamarín), dos en LaLiga (Barcelona y Villarreal) y uno en Copa (Racing).

Algo que el argentino ha conseguido en 17 partidos, siendo 54 los que necesitó para firmar el mismo número de goles con la elástica del PSG. O lo que es lo mismo, el Giovani que defiende esta temporada la elástica de las trece barras es la mejor versión de Lo Celso desde que es profesional, promediando un gol cada 185 minutos como bético, frente a los 409' que requería en París. Con Rosario Central, en 45 encuentros, sólo consiguió tres dianas, por lo que el equipo verdiblanco ya es el club con el que más tantos ha anotado el futbolista argentino en su carrera deportiva como profesional, igualando a lo hecho con el PSG, pero requiriendo muchos menos partidos para ello. De hecho, Lo Celso, disfruta todavía de 37 oportunidades para ir mejorando lo que hizo con la escuadra gala.

Los hace y los pone

Mientras que en el Betis está destacando por hacer goles, siendo ya el máximo anotador, tiene que pulir aún el argentino su faceta de asistente, en la que brilla tanto, o más, que de cara a puerta. De hecho, como bético, ya acumula dos pases de gol en lo que va de curso; unos registros nada desdeñables que, no por ello no puedan ser mejorados. En el fútbol francés, sin ir más lejos, alcanzó nueve asistencias; números que ya había mejorado con anterioridad en Argentina, siendo once los servicios de gol que alcanzó con la elástica de Rosario Central, donde se formó como jugador.