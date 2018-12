Mandi: "A veces es bueno ganar de esta manera"

Mandi también reconocía que no fue el mejor partido del Betis este curso: "No hemos hecho un gran partido, pero a veces es bueno ganar de esta manera. Son ocho goles a favor y cero en contra, cuatro victorias seguidas en casa. Hay que mejorar cosas porque no estamos en nuestro mejor momento de juego".

El central cree que el fútbol les está devolviendo puntos: "El fútbol es así. Antes hemos hecho partidos completos con buen fútbol sin suerte ante la portería. Hoy sí hemos tenido esa buena racha".

La mejoría con respecto al año pasado también fue analizada por el zaguero: "Estamos bien y hay que seguir sin relajarse. Vamos a por la Europa League porque es importante ser primeros".