Lo Celso: "Sabía que venía a un gran club"

Para Lo Celso, los cuatro triunfos consecutivos, dos de ellos en LaLiga ante la Real y Rayo, han supuesto un importante espaldarazo para las aspiraciones del equipo. "Sabíamos que teníamos una serie de partidos importantes en casa y que teníamos que sacarlos adelante, y qué mejor forma de terminarlos que con los cuatro triunfos en casa que nos hacen muy bien tanto a nosotros como a la afición", aseguró en el programa 'Heliópolis', donde añadió: "Meternos en el lote de los de arriba nos viene muy bien".

Ante el Rayo, el argentino anotó su séptimo gol de la temporada, un penalti que 'peleó' con Sanabria hasta el último momento. "Entre nosotros tenemos muy buen diálogo, en ese sentido no hay ningún problema. Un partido le toca a uno, otro partido le toca a otro. También lo habíamos hablado con el míster y el que se siente con más confianza va y lo patea", aclaró el internacional argentino, que aseguró no estar pendiente de los números personales y sí de los objetivos del equipo. "Sí, este año está siendo de récord, aunque no me fijo mucho en esas estadísticas. Yo trato de hacer lo mejor para el equipo, hacerlo de la mejor forma posible. Los goles no me varían mucho. Me fijo más en los triunfos. Obviamente, nos planteamos unos objetivos. Cuando arrancó la temporada, sabíamos que teníamos muchas cosas por delante y que teníamos que hacer las cosas bien. En LaLiga estamos bien, en Europa estamos primeros y si el jueves ganamos aseguramos el primer puesto, y todavía sabemos que queda mucho por delante. Hay una temporada muy linda, y estamos todos con mucha ilusión", afirmó Lo Celso, que reconoció que "este año" se le "abrió el arco", en alusión a la facilidad con la que ve portería. Goles, en su mayoría, de bella factura, y entre los que no podría elegir uno. "Me quedo con el trabajo del equipo. Recuerdo el triunfo contra el Milan, el triunfo fue muy importante para todos".

En cuanto a su llegada al Betis, Lo Celso rechazó que suponga un paso atrás en su carrera. "Estoy contento por todo esto que estoy viviendo, sabía que venía a un gran club, al que le gusta jugar al fútbol. Sabía que si hacía las cosas bien, podría caer bien en el equipo, al que le gusta ser protagonista", concluyó.