El Betis no se reencontrará con Dídac.

El Real Betis visitará el RCDE Stadium para enfrentarse a un Espanyol que no podrá contar con una de las piezas claves de su equipo. El que fue jugador bético en la temporada 2013/14, Dídac Vilà, no podrá reencontrarse con su ex equipo este domingo porque deberá cumplir sanción tras ver la quinta amarilla durante el derbi disputado ante el Barcelona la pasada jornada.

El lateral izquierdo del conjunto perico, pese a que pasó desapercibido por el equipo de Héliopolis debido a su nivel tan discreto, ha podido recuperar la regularidad a las órdenes de Rubí, con el que, por méritos propios, se ha ganado un puesto en el once titular. Dídac ha presenciado todos los partidos ligueros disputados hasta el momento, por lo que el técnico catalán tiene una importante decisión que tomar de cara a quién ocupará su puesto para el partido ante el Real Betis, en el que el canterano Adrià Pedrosa podría encontrar su oportunidad.