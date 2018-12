Serra Ferrer y el mercado, el delantero, el Dudelange...

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto antes de partir rumbo a Luxemburgo con la plantilla verdiblanca, donde mañana el equipo disputará la última jornada de la fase de grupos de la Europa League ante el Dudelange.

Y cómo no, algunas de las preguntas al máximo responsable deportivo del equipo han ido encaminadas por el mercado de fichajes de enero, donde la prioridad es un delantero. "De un defensa a un delantero hay unos cuantos pasos adelante que no son fácil de cubrir, pero está claro que estamos muy vigilantes en el mercado para ver si podemos aprovechar alguna oportunidad que le beneficie al Betis y que supere lo que tenemos. Que nos ayude en este tramo final que espero que sea emocionante", admitía Serra Ferrer.

Pese a todo, el mallorquín ha pedido paciencia ya que el de enero es un mercado bastante complicado: "La idea es intentar buscar este tipo de futbolista que nos ayude y compita con los tres delanteros que tenemos, que son muy buenos. Necesitamos de mucha gente y buena, así que estamos atentos al mercado. Ojalá pudiera estar mañana mismo, pero aún es pronto. Si quieres ir antes de Navidad vale mucho dinero".

En cuanto al partido de este jueves ante el Dudelange, Serra Ferrer advirtió de la necesidad de sumar los tres puntos para ser primeros de grupo: "No tenemos los deberes hechos. Nos falta jugar este partido y hay que jugarlo con respeto, pero yendo a ganar. Necesitamos la victoria para quedar primeros de grupos. Creo que lo merecemos en relación al buen comportamiento y los resultados que hemos sacado. Conviene llegar hasta el final, y el final es mañana, esperamos ganar y jugar bien. Es cierto que no nos la jugamos, pero el Betis, en su reestreno en una competición europea, ha dado un muy buen nivel y no tenemos que bajar. Esto es una competición relativamente corta, pero debemos demostrar que estamos preparados".

Sobre los posibles rivales que pueden caer de la Champions y tocar al Betis en dieciseisavos y si están muy pendientes de ellos, el de Sa Pobla ha dado la importancia justa en estos momentos: "Nos interesa, pero no miramos ese punto aún. Nos tenemos que centrar sólo en dar este buen nivel mañana. El equipo está imbatido, hemos hecho partidos extraordinarios como visitante y esperamos sacar un resultado muy bueno. La Europa League deportivamente te da un prestigio, y eso sirve para ganar el respeto ante otros oponentes y también para alguna adquisición. También ayuda el competir para ganar. Y también hay que decirlo, nos jugamos un dinero bastante importante y no es lo mismo ganar o perder, quedar primero o segundo".

Con respecto a los tres partidos que quedan por disputar en este 2018 y la posibilidad de acabar invicto en ellos, el vicepresidente ha respondido: "No vayamos tan lejos porque hay que ir paso a paso, partido a partido, y con respeto a los rivales. Es verdad que el equipo ha dado una señas de confianza. Quiero llegar lo más lejos que podamos y espero culminar la fase de grupos con una victoria, aunque no será fácil porque tenemos a un oponente que es muy digno. Se merece respeto, ebemos jugar con seriedad. A medida que vayan pasando las eliminatorias podremos comprobar cuál es la fuerza de nuestro equipo en cuanto a mentalidad y en cuanto a juego".

Por último, el dirigente verdiblanco ha aludido a las importantes bajas que tiene el equipo para este partido, como son Lo Celso y Canales: "Siempre te gusta tener a estos futbolistas, pero creo que hay que valorar lo que es el grueso de la plantilla, que es bueno. No sólo estos futbolistas que se han incorporado este año son buenos, el grupo del año pasado hizo una temporada magnífica. Todos juntos formamos mejor equipo y plantilla. Estoy convencido de que el equipo que saldrá será muy poderoso".