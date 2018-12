Setién: "Hemos sido primeros en un grupo con dos rivales de prestigio"

"La realidad es que no se que es lo que ha pasado para que el campo estuviera como ha estado, porque ayer entrenamos una hora antes y estaba bastante bien, aceptable, pero hoy ya han tenido que quitar un poco de hielo y, a medida que avanzaba el partido, era difícil hacer pie en algunas zonas. Esto, con las dificultades que entraña hace difícil combinar y al final hemos logrado un empate que nos permite quedar primeros de grupo. Veníamos a ganar, pero nos damos por satisfechos de haber sido líderes en este grupo. Hemos quedado primeros contra Milan y Olympiacos, dos equipos de prestigio", comenzó diciendo Quique Setién tras el 0-0 ante el Dudelange.

Satisfecho

"Creo que en todos los partidos que hemos jugado hemos ganado o empatado, hemos sido superiores tanto al Milan como Olympiacos como a Dudelange. Estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho en esta primera fase, ante dos equipos con prestigio como Olyimpiacos y Milan, y no pensábamos que pudiéramos llegar a este partido con la clasificación conseguida, e incluso siendo primeros. Estamos satisfechos porque hemos hecho la cosas bien y ahora a esperar el sorteo y a esperar que podamos seguir en esta competición hasta que podamos".

Rotaciones necesarias

"Siempre puedes ver cosas a los futbolistas, pero hay que tener en cuenta la complejidad que tiene el jugar con un equipo que se encierra en su propia área durante tanto tiempo y en un terreno de juego que no te permite hacer bien los pases. Cuestan mucho más las arrancadas, las frenadas. Este partido no refleja el estado del equipo, aunque hemos dominado y tenido ocasiones. Nos ha venido bien para algunos jugadores que juegan menos, aunque ya sabíamos a que nivel estaban. Esto les permite sumar minutos y estar en condiciones de competir, sobre todo ahora en enero, cuando llegue la Copa, pues habrá muchos partidos en ese mes y tenemos que tener a todos los jugadores en disposición de competir".

El sorteo

"He visto algunos equipos, pero no todos. Lo ideal es que no nos toque un equipo donde en febrero tengamos que jugar en unas condiciones como las de hoy. A este nivel y a esta exigencia no deberían dos equipos jugar en estas condiciones. Este partido se podría haber jugador en la segunda jornada perfectamente. Hoy con no lesionarse era suficiente. Ha habido varias caídas, incluso de jugadores de ellos. No tengo una preferencia clara; hay que enfrentarse a grandes equipos si uno quiere superar eliminatorias y llegar a la final".

La Copa del Rey

"La verdad es que todos los equipos excepto el Sporting eran de Primera, cualquiera hubiera sido difícil; la Real lo será. Es una eliminatoria muy abierta, el último partido ante ellos fue de mucha igualdad. Tendremos que trabajar mucho para superarla, es el rival que nos ha tocado y a ver... no estoy ni contento ni triste, ya que ningún rival es fácil".