Setién: "Es uno de los partidos más completos de la temporada"

El gran partido realizado por el Betis esta tarde en el RCDE Stadium ha sido para Quique Setién uno de los encuentros más completos de la temporada. El técnico verdiblanco ha hecho especial hincapié en el trabajo que ha relizado el equipo en ataque y sobre todo, la gran circulación de balón que ha tenido.

Gran partido del equipo: "Creo que hemos hecho uno de los partidos más completos de la temporada, el Espanyol es verdad que no estaba bien, pero nos ha comprometido mucho. Hemos tenido que exigirnos al máximo y estar a un nivel muy alto para sacar este partido. Les hemos superado con el balón, hemos tenido más posesión, creo que hemos tirado más, hemos tenido más llegadas. Hemos superado un punto de agresividad al principio del partido y la verdad es que estoy muy contento con esta victoria porque es una victoria muy meritoria por las dificultades que hemos encontrado".

El penalti de Lo Celso: "Normalmente los penaltis los decido yo, no he dicho que los tirara Canales, se lo he dicho a Gio porque estaba bien, el último lo marcó y bueno, es una circunstancia puntual".

El planteamiento del Espanyol: "En principio creo que hemos hecho un plan de apretar arriba, no han estado con la libertad y la tranquilidad suficiente para gestionar el balón, les hemos obligado a jugar en largo, en algunas es verdad que hemos tenido algún desajuste, lo asumimos, pero si que por otra parte es difícil quitarnos el balón. En la mayor parte del partido lo tenemos, tenemos mecanismos trabajados. Rubi lleva poco tiempo aquí, esto es una labor de tiempo, es verdad que ahora los momentos que está viviendo el Espanyol no invita a tener tranquilidad con el balón pero bueno. Es un equipo intenso, bien trabajado, pero se ha encontrado a un Betis de un gran nivel".

¿Prefiere Setién que los rivales le aprieten arriba?: "Nunca se sabe, el día que estamos lúcidos con el balón, que vemos la jugada con claridad y rápido prefiero que me aprieten arriba, porque nos situamos bien, tenemos buenos jugadores que la aguantan, tenemos muchos mecanismos para trabajar eso. La comprensión que tienen los futbolistas en esto es clara. Si estamos lúcidos en eso generamos situaciones extraordinarias, hoy hemos tenido situaciones en las que hemos sacado el balón desde atrás de forma extraordinaria. No podemos decir que el Espanyol nos haya apretado. Nos han hecho muchas faltas pero bueno, hemos estado muy bien".

El objetivo del Betis para la temporada: "Nosotros no nos planteamos ningún objetivo que no sea ir al partido siguiente y tratar de ganarlos. Estamos interesados en jugar bien, hacer las cosas bien porque así tenemos más posibilidades de ganar. Nunca me planteo los objetivos, intento convencer a los futbolistas de que tenemos que afrontar los partidos igual, ser valientes, estar convencidos de que lo que hacemos es lo bueno. Hoy lo hemos hecho bien. Lo que consigamos ahí estará, queremos quedar lo más alto posible y darle satisfacciones a nuestra afición".

Partido 500 de Joaquín en Primera: "Me gustaría destacar a algunos futbolistas. El primero es Joaquín, seguramente hay una relación muy directa entre la alegría que tiene Joaquín, la satisfacción que está demostrando y eso le lleva a jugar partidos como el de hoy. Hoy ha sido un ejemplo, ha trabajando, ha tenido el balón, ha recibido faltas. Este es el Joaquín que cuenta chistes. Tiene mucho mérito. Un jugador no hace 500 porque sí. Le felicito por eso, nos da mucho cada día. Tello y Canales también han hecho un gran partido en un momentos difíciles. Francis también. El equipo se está consolidando en muchas cosas positivas y bueno, confío en que esto se pueda mantener. Pero bueno, sabemos cómo es el fútbol. La realidad es que hoy el equipo ha hecho un gran partido".

Ahora a por el Eibar: "Si sacábamos adelante estos dos partidos, ya tenemos uno, completaríamos un año maravilloso. El sprint final que dimos el año pasado para meternos en Europa fue muy bueno, muy positivo, este año es verdad que hemos tenido momentos de dificultad pero seguimos creciendo, todos los jugadores que salen dan lo mejor de sí mismos y bueno, este es el camino, están disfrutando de lo que hacen y tenemos el apoyo y el respaldo de nuestra afición porque los jugadores hacen muy bien las cosas como hoy".