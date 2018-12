Pau no es bien recibido en 'su casa'

El guardameta del Real Betis Pau López salió ayer del RCDE Stadium con un sabor agridulce. El sabor de haber conseguido unos tres puntos muy importantes para su actual equipo, pero dentro de un ambiente algo enrarecido.

Y es que el portero bético volvía a la que fue su casa durante nueve años. Canterano del Espanyol, hace ya tres años que consiguió el sueño de muchos niños pericos: debutar en Primera División con la camiseta blanquiazul. Sin embargo, la situación se complicó ya desde la temporada pasada cuando decidió no renovar. Por ello, era de esperar que no fuera del todo bien recibido debido a las formas de su salida, pero el arquero no esperaba un recibimiento tan hostil. Pitado cuando su nombre sonó por megafonía, la cosa no quedó ahí. Cada vez que entraba en contacto con el esférico, el público le dedicaba de nuevo una sonora pitada, la cual se incrementó en el segundo y tercer gol bético junto a algún que otro cántico insultante. Ante tal situación y después de prácticamente los noventa minutos de partido soportando alusiones hacia su persona del calibre de "Pau, muérete", el '13' verdiblanco se giró para celebrar el último tanto y así responder al sector de la grada que le había estado increpando. Una pequeña 'venganza futbolística' para el catalán.

Desde que abandonó la disciplina del Espanyol, Pau López no ha tenido ninguna palabra en contra de su ex equipo. Él siempre ha explicado que lo que buscaba era tener continuidad y en la portería perica con la competencia de un experimentado Diego López iba a ser complicado. Por ello, el portero puso rumbo a Sevilla donde se ha convertido en un fijo para Quique Setién. 14 son los encuentros que lleva disputados en el campeonato doméstico, dejando la portería a cero en 6 ocasiones. Además, a pesar de alternar el sitio con su compañero Joel, Pau ha sido también el guardameta titular en las grandes citas europeas como los dos decisivos partidos ante el AC Milan.