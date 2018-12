Mandi: "Estamos capacitados para ganar la Europa League"

Aïssa Mandi es uno de los jugadores del Betis que mejor conoce la Ligue 1, de donde es el próximo rival verdiblanco en la Europa League, el Stade Rennais. Antes de llegar al Betis en el verano de 2016, el central argelino jugó cinco temporadas en el Stade Reims, en cuya cantera se formó.

Así, Mandi destaca sobre todo a dos jugadores a tener en cuenta del conjunto galo: "Está Ben Arfa, si tiene una gran noche será difícil de parar porque sabe hacer casi de todo. Y también Ismaïla Sarr, que es un muy buen jugador. Tienen un equipo bastante bueno, realmente hay que tener cuidado con este equipo", ha reconocido a RMC Sport.

Además, Mandi cree que Setién le preguntará por los detalles del Stade Rennais, equio al que conoce de haberse enfrentado con el Stade Reims: "Creo que me pedirá consejo porque conozco a muchos jugadores y como vengo de la Ligue 1, me preguntará por cómo juega...". "Estoy feliz por enfrentarme a un club de la Ligue 1. Personalmente, me tomé muy bien la noticia porque tengo muchos conocidos y amigos en Rennes, así que estoy feliz por verlos de nuevo", ha asegurado el central.

Por último, analizando las opciones del Betis en la Europa League y si lo ve como un candidato a alzar el trofeo en Bakú, el bético se mostró optimista: "Desde el principio nos hemos marcado esto como un objetivo, queremos llegar lo más lejos posible y, por qué no ganarla, somos competitivos y queremos ganar, es un objetivo para el club que ha hecho fuertes inversiones este verano para tener grandes jugadores. Está claro que estamos capacitados para ganar esta Europa League", ha dicho el verdiblanco a RMC Sport.