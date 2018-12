Acabar el Villamarín, "un sueño" aplazado

El máximo dirigente del Betis, Ángel Haro, abordó cuestiones relativas a las infraestructuras durante su intervención en el programa de la televisión oficial 'Heliópolis', si bien fue cauto a la hora de hablar de la finalización del Benito Villamarín, que pospone unos años, hasta que la economía de la institución lo permita.

"Tenemos que utilizar el estadio también para eventos lúdicos, como el concierto de Alejandro Sanz, para el que ya no hay entradas, porque nos dan ingresos extra y nos posicionan como marca. ¿La obra de Preferencia? Todo no puede ser. El Betis tiene una salud financiera razonable, pero no somos un club rico. Para tener excedentes de tesorería que nos permitan acabar el campo cómodamente, deberíamos estar 2-3 años mínimo en competiciones europeas, con unos prespuestos en torno a 150 millones, para afrontar una obra de esta magnitud, al margen de la logística. A corto plazo, no es viable, pero sí a medio; tampoco tenemos que obsesionarnos con ello. Antes de irme del Betis, me gustaría terminar el estadio; sería mi sueño", reconoce abiertamente el villaverdero.

Sí llegará antes la construcción de la nueva ciudad deportiva, ubicada en tierras nazarenas (en la zona de Entrenúcleos): "Va a buen ritmo. Creemos que en mayo-junio de 2019 podemos estar ya metiéndole mano y haciendo cinco o seis campos, que constituyen la primera pase, que es la que nos corre un poco más de prisa, para complementarlos con los que ya tenemos. Soy optimista y creo que a lo largo de 2019 podemos tener esta fase construida".

Reconocimiento

En otro orden de cosas, Haro ha sido designado miembro de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, según anunció ayer el club, un cargo del que tomará posesión este jueves en Las Rozas. Así, el Betis estará representado al más alto nivel en todos los deportes en los que compite: RFEF, LaLiga, Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), Liga Iberdrola y Federación Española de Baloncesto. "No se nos ve ya como un club donde había personas que podían estar un año o dos, sino que es una institución estable, ejemplar en muchos temas. Eso lo notamos en los palcos", se vanagloria el rector heliopolitano.