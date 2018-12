"En Francia ven al Betis subestimado"

Para conocer más sobre el Rennes y respecto a cómo se ha vivido el emparejamiento con el Betis en los dieciseisavos de final de la Europa League, ESTADIO ha querido pulsar la opinión de dos periodistas especializados en la información del equipo de Julien Stéphan.

1. La gente se ha alegrado por el destino, sobre todo. En la Fase de Grupos, al Stade Rennais le tocaron tres equipos del Este y los aficionados sólo pudieron desplazarse a la República Checa, ya que Astana estaba demasiado lejos y Kiev era demasiado peligroso. Fueron unos 400 a Jablonec, doce a Astana y uno solo a Kiev. La mayoría de la gente esperaba a Chelsea o Arsenal, pero, con el Betis, resultó un sorteo muy positivo.

2. Hace una década era muy conocido, cuando jugó la Champions y ganó la Copa. Ahora, el Sevilla es muchísimo más conocido (por sus cinco Europa League, su presencia en Champions, el hecho de tener siempre a varios franceses... y más con Gnagnon, que tenía mucha fama aquí). A los que les gusta el fútbol, el Betis les suena a Joaquín, evidentemente, a Denilson, al campo donde marcó Zidane ese golazo en UEFA con el Burdeos. Aparte de Joaquín, la gente de aquí no podría dar ningún nombre de un jugador del Betis. La gente se lo toma como un partidazo de Copa de Europa con opciones de pasar. Un adversario difícil, pero no imposible. Es decir, el quinto de la Liga les resulta muy complicado, el calor de la grada también, pero lo ven posible. Un directivo del club me ha dicho: "Será 75%-25%; con el Arsenal habría sido 90%-10%. No es un sorteo asequible, pero tampoco es imposible". El técnico, Julien Stéphan, habló del partido en la conferencia de prensa previa al derbi con el Nantes en Copa de la Liga, poniendo al Betis de "evidentemente favorito" y de "un equipo temible". Lo interpreto como una comunicación hábil. El presidente, Olivier Letang, sin embargo, dijo que será una eliminatoria "absolutamente realizable".

3. Ahora mismo está mejor. Lleva dos victorias seguidas por primera vez esta temporada y las dos sin encajar un gol (0-2 en Lyon, 2-0 en casa ante el Dijon). El cambio se debe al relevo de técnico. Después de naufragio contra el Estrasburgo (1-4 en el Roazhon Park), el club echó a Sabri Lamouchi, el entrenador que volvió a poner al Stade Rennais en Europa siete años después. Subieron el técnico del filial, Julien Stéphan, de 38 años e hijo de Guy Stéphan, ayudante de Didier Deschamps en la selección. Para mí es un crack. Lleva tres victorias en tres partidos: Lyon, Dijon y Astana, la 'final' del grupo en Europa League, tres triunfos por 2-0. Ha encontrado el equilibrio y ha permitido recordar distancias con el 'top 6', después de un inicio de Liga muy malo. Habrá que ver si el Stade Rennais está todavía en la Copa de Francia, porque, entonces, podría jugar el partido de octavos de final el 5 o 6 de febrero. Por lo demás, el partido de ida llegará después de un choque contra el Saint-Étienne muy importante para los puestos europeos. La vuelta se jugará justo antes de recibir al Marsella.

4. El crack ahora mismo es Ismaïla Sarr, un joven senegalés (20 años) comprado por 17 millones de euros al Metz hace dos veranos. Jugaba de nueve con Lamouchi la mayoría del tiempo y con Stéphan, en la banda derecha. Tiene mucha velocidad y gol, es un individualista, tipo Dembélé, pero percute mucho y es bastante desequilibrante. Marcó un golazo contra el Jablonec y un doblete en el partido decisivo ante el Astana. A finales de noviembre, se publicó un informe donde se descubría que era el jugador a quien más faltas hacían (37 entonces) en las cinco grandes Ligas europeas, delante de Borja García (Girona) y Neymar. Los defensas suelen ver amarillas con él; hay partidos en los cuales tres adversarios vieron amarilla. Ben Arfa está buscando su mejor estado de forma, pero ya es decisivo. Con Lamouchi era suplente; con Stéphan es indiscutible. Lo pone de número 10. Benjamin Bourigeaud fue el máximo asistente y goleador la temporada pasada; juega en la banda izquierda, pero no ha recuperado su nivel del año pasado aún. Clément Grenier, ex del Lyon, tiene cualidades en el medio del campo y se le conoce por las faltas directas, pero esta temporada no rinde tanto de momento.

5. Su mayor fuerza es su ataque. No tiene un goleador puro, pero con Sarr, Ben Arfa y Bourigeaud crea mucho peligro, sobre todo a la contra, como se vio en Lyon. Su fuerza ahora mismo también es su técnico, que analiza muy bien a los adversarios. Thierry Henry le quería como ayudante en el Monaco, pero el Stade Rennais no le dejo salir. Sus puntos débiles son la portería (donde no tiene a un titular indiscutible y podría fichar en verano), la defensa (porque lleva tres partidos sin encajar goles, pero hasta entonces era un gran problema; no tiene jefe de la zaga, pues no se sustituyó a Gnagnon). Hasta la llegada de Julien Stéphan al banquillo, el Rennes había perdido 20 puntos después de abrir el marcador, más que ningún otro equipo en Francia.

CAMILLE ALAIN (20 MINUTES)

1. Creo que muchos aficionados esperaban jugar contra el Arsenal, el Chelsea, el Inter de Milán o, incluso, el Sevilla F.C., donde juega Joris Gnagnon, un jugador que salió del Rennes. Pero hay mucha alegría por jugar contra un club de un gran campeonato europeo.

2. No, el Betis no es muy conocido aquí. En Francia, hablamos mucho del Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, porque hay franceses jugando allí. Pero pocos franceses jugaron en el Betis. Lo conocemos un poco porque Lo Celso se fue allí. Hoy en día, muchos analistas creen que el Betis está subestimado. "El Betis será el favorito", dijo el presidente del Stade Rennais, Olivier Létang. Pero el Rennes tiene esperanzas de clasificación.

3. Está mucho mejor desde que cambió de entrenador. El nuevo es muy joven (38 años) y nunca ha entrenado a un equipo profesional, pero es muy prometedor. El Rennes jugó muchos partidos y necesitaba descansar, pero el equipo también precisa encontrar los automatismos con su nuevo entrenador.

4. Ben Arfa es el jugador más conocido y con más talento, pero le llevó mucho tiempo hallar un buen nivel. El otra gran jugador es Ismaïla Sarr. Hizo un buen Mundial con senegal. Estuvo bien el año pasado, pero se lesionó de gravedad. Esta temporada está aún más fuerte. Es muy rápido y marca grandes goles.

5. El centro del campo es muy fuerte y puede obstaculizar a los grandes equipos para construir el juego. El ataque también es rápido y con pegada. Sus debilidades: falta de experiencia, de referencia arriba y de un portero titular.