El Sporting de Portugal podría colaborar con el Dudelange en Luxemburgo

La participación del Dudelange en la Europa League ha supuesto una nueva dimensión para el fútbol de Luxemburgo, al que ha puesto en el mapa europeo. Encuadrado con el Betis, el Milan y el Olympiacos en la Fase de Grupos, lo luxemburgueses fueron últimos, pero estar ya allí fue todo un éxito. Además, llegaron a ir ganando en San Siro y consiguieron el primer punto de la historia del país en una Fase de Grupos con el empate a cero frente al Betis.

El presidente de la entidad, Romain Schumacher, ha hablado en una entrevista sobre la experiencia y ha revelado que el Sporting de Portugal está pensando en colaborar con ellos. "Desde 1999, hemos logrado 14 títulos de liga y 5 subcampeonatos, además de 7 copas nacionales, una escuela juvenil que despierta la envidia, muchos internacionales... Si el Sporting de Portugal, el club de Cristiano Ronaldo, quiere entrar en Luxemburgo y hacerlo con Dudelange, eso significa algo", revela el presidente, que siempre se muestra agradecido al patrocinador Flavio Becca. "Fue Damon Damiani quien lo hizo venir a ver un partido, contra el Jeneusse. Esperamos su patrocinio hasta los 1.500 euros -actualmente invierte varios millones-. Pero él nos dijo: 'Si vengo, será para tener éxito'. Nos puso en otra órbita. Antes, nuestro patrocinador, que nos ayudó y lo respeto profundamente, fue la pizzería Gigi l'Amoroso. Sin él, hubiéramos continuado como un buen pequeño equipo nacional", subraya.

La clasificación para la Fase de Grupos de la Europa League fue un éxito rotundo para ellos: "Somos el club más pequeño que haya logrado tal hazaña. Antes del primer partido de clasificación para la Liga de Campeones les dije a los periodistas que sentí que íbamos a jugar tres rondas. Perdimos contra Videoton, pero por un error. Ya era una actuación increíble para el fútbol luxemburgués. Luego nos enfrentaremos al Drita en la Europa League. Uno de los encuentros más difíciles. ¡Después eliminamos al Legia Varsovia! Finalmente, nos medimos al Cluj. Los partidos contra los polacos fueron agradables, todo lo contrario fue contra los rumanos. El ambiente era malo, nos amenazaron... ¡Así que decidimos no dejar nada al azar y fuimos allí con nuestro propio cocinero! Ganamos 2-0 en Luxemburgo. Allí, después de 77 minutos de juego, el resultado es 0-3 y me digo que los problemas comienzan: estamos en Europa League".

Tras meterse en la competición, Luxemburgo se volcó con el Dudelange. "Sentimos todo el país detrás de nosotros, a pesar de que el F91 no es amado en todas partes", explica Schumacher, que se siente orgulloso de cómo afrontaron los choques contra tres históricos eurpeos. "Fue mucho más estresante porque caímos con el AC Milan, el Betis y el Olympiacos. Tuvimos que organizarnos muy rápido, preparar el estadio ... Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos. Y los comentarios de la UEFA han sido buenos", subraya.

Para Schumacher, esta experiencia significa que el fútbol está cambiando en Luxemburgo: "Jugar tres o cuatro juegos para calificar y llegar no es una coincidencia. Sí, muestra que el fútbol luxemburgués está progresando. Incluso si somos un país rico que no invierte lo suficiente en el deporte. Los clubes necesitan ganar confianza. Para eso, es necesario invertir en las infraestructuras, en el apoyo a los clubes, para encontrar un convenio adecuado para los jugadores... En Dudelange, los jugadores no son profesionales, y no creo que un campeonato profesional sea posible. Pero sí uno menos amateur".

El caso Pjanic

Uno de los ejemplos que espera que no vuelva a repetirse es el de Pjanic, que jugó en Luxemburgo sus primeros años. "No hay una política de jugadores jóvenes. Yo, les suplico que los dejen el mayor tiempo posible en su club, no en un centro nacional de entrenamiento en Mondercange. También hay personas ultra competentes en los clubes. Un caso como Pjanic (dejó Luxemburgo para ir a Metz, a la edad de 14 años, y ahora es un pilar de la Juventus en Turín), nunca debe volver a ocurrir. Los clubes necesitan apoyo para estar a la altura de la tarea. ¡El partido contra Bielorrusia fue el más importante de la selección nacional durante 56 años y el estadio estaba medio vacío!", indica.

Espera que el impulso de la Europa League les permita crecer: "No vamos a repetir un curso de este tipo todos los años, pero debemos continuar nuestro impulso. Salimos de esta competencia en una posición diferente, pero también debemos ser realistas sobre lo que somos. Ahora tenemos que intentar ser un campeón. Pero los jugadores ya han jugado más partidos que en una temporada completa. No será fácil. El día que esté satisfecho... me quedo en casa. No estoy orgulloso, pero feliz. Nuestro secretario general dijo: 'no cometimos errores porque hicimos felices a las personas'. Es una buena conclusión. Hicimos todo lo que necesitábamos, pusimos todas las posibilidades de nuestro lado y el regreso fue fantástico".