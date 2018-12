Joaquín: "He cumplido 500 partidos y espero agrandarlo un poquito más"

Joaquín Sánchez cumplió el pasado domingo 500 partidos en Primera División. Y para celebrarlo, acudió al programa nocturno de El Larguero donde hizo un repaso de su carrera y sus sensaciones en el Betis actual.

"He cumplido un número importante y espero agrandarlo un poquito más. No es fácil, mucha gente me da la enhorabuena por seguir en la forma en que me encuentro. Yo me siento bien, no tengo la agilidad de cuando tenía 20 años, pero puedo seguir jugando, encarando, haciendo goles, siendo importante", comentó. Y es que, a pesar de quedarle alguna 'espinita' clavada de "poder haber hecho muchísimas cosas más", se siente "un privilegiado" con su carrera. Por todo ello, su intención es la de seguir: "Me encantaría seguir ligado al Betis. Es mi idea. Seguiré vinculado al club".

La intención de Joaquín es clara. Y más viendo cómo disfruta sobre el terreno de juego desde la llegada de Quique Setién al banquillo verdiblanco. Un técnico al que avala tanto por su filosofía de juego como por su carácter. "A veces sí que me echa la bronca€ (€) A primera vista puede parecer serio, pero dentro del vestuario le gusta hacer bromas, reírse, estar a gusto, es un tío muy cercano. Con él, creemos en una filosofía, en lo que hacemos, en lo que trabajamos. Ya nos dio muchos frutos el año pasado y este lo estamos haciendo mucho mejor, estamos siendo un equipo muy consistente. El otro día contra el Espanyol hicimos una segunda parte muy madura, el equipo muy serio y haciéndonos con el partido poco a poco".

Por último, para cerrar el repaso a su trayectoria, Joaquín quiso destacar dos cosas: un partido para el recuerdo y un mensaje para el aficionado. "Me quedaría con un partido en casa, creo que en mi primer año, que marco un gol de remate de volea y se lo dedico a mi padre. Quería hacer un gran partido por él, por todo lo que había hecho por mí y lo tengo guardado con muchísimo cariño. Pero esto no ha acabado todavía. Mucha gente me ovaciona muchísimo en los campos, como despidiéndome y yo les digo 'oye, que el año que viene estoy aquí otra vez'", concluyó.