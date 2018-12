Setién: "En 2018 al Betis le pongo un 10"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido en sala de prensa antes de jugar el último partido de 2018, este sábado frente al Eibar, y ha hecho balance del año que termina. El cántabro le pone la máxima nota al Betis. "Yo le pondría un 10 al Betis, tal cual, viendo las cosas con perspectiva... Recuerdo como estaba el Betis cuando llegamos y cómo está ahora, ha sido un año extraordinario. Habrá gente que piense que podemos estar primeros o jugar Champions, pero el cambio que ha dado este equipo a todos los niveles es extraordinario, no sé si se puede mejorar, habrá gente que piense que sí, pero no es fácil", ha admitido.

En cuanto al mercado y la posible llegada de un delantero en enero, Setién ha explicado: "La llegada de jugadores depende de muchas cosas, primero el aspecto económico, que no controlo, y luego las salidas de algún jugador. Hay incógnitas que hay que ir valorando sobre la marcha, en general no se pueden hacer planteamientos que luego no se den. ¿Bakambu? A Bakambu ya le conocemos, es un gran futbolista pero no sé, como si me dices otro nombre, no tengo ninguna información sobre esto. Es la primera vez que escucho este nombre, primera noticia que tengo".

Y en cuanto a las salidas, Setién ha comentado: "No controlo lo que van a hacer los jugadores, hay situaciones deportivas en las que influyo, hay jugadores que no quiero que se vayan, otros sí. Boudebouz a lo mejor tiene equipos, pero no sé si pagarán lo que va a pedir el club, yo de esto no lo sé, eso preguntad a Lorenzo. Bastante tengo con centrarme en lo que tengo".

Pese a todo, el club está abierto a todo en el mercado de enero: "Hemos mantenido alguna reunión con el club, siempre está la posibilidad de fichar y de salidas, para esto está el mercado, veremos las ocasiones que se presentan. Estamos abiertos, tenemos una plantilla relativamente corta y esto es lo que pasa en el mercado, no voy a especificar puestos ni nada, son cosas que barajamos dentro y trataremos de ponernos de acuerdo y mientras centrarnos en los que están".

Los halagos de Xavi: "Xavi seguro que entiende perfectamente lo que hacemos, el trabajo que cuesta y el trabajo que supone para todos. Él lo ha mamado desde pequeño y ahora lo está viendo".

Situación de Inui: "Inui es un gran futbolista, es verdad que no está teniendo mucho protagonismo, entiendo que otros lo están haciendo mejor pero está entrenando muy bien. Quizás el Mundial le haya pasado factura, el futbolista se cansa mentalmente, quizás esté sufriendo esto pero siempre está con muy buena mentalidad. Contamos con él y estamos muy ilusionados, es una situción que no es fácil controlar para él pero le esperamos sin ningún problema".

Tello será titular: "Tello siempre ha sido una opción para esa posición, no tenemos más que a Junior en esa posición salvo a los chavales del filial. Algún cambio habrá, pero no demasiados. Hay algún jugador con alguna molestia pero mañana no creo que haya ningún problema con ellos".

Qué le pide a Papá Noel: "Pido ganar y desconectar, descansar un poco para luego afrontar un mes de enero duro con muchos partidos, como en febrero, afrontarlo con la misma ilusión y energía, que no haya lesiones y afrontar con garantías un futuro ilusionante y bonito, y ganar todos los partidos, pero eso seguramente no va a poder ser. Esperamos terminar ganando y después de haber sumado una serie de victorias y puntos importantes terminar ofreciéndoles a la afición una victoria nos daríaomos por satisfechos".