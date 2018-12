Setién busca "una victoria" para cerrar "un año extraordinario"

Sevilla, 21 dic (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, manifestó este viernes que espera "ofrecer una victoria" el sábado a los béticos en el partido frente al Eibar en el estadio Benito Villamarín para cerrar "un año extraordinario a todos los niveles, de diez" y encarar "de la mejor forma un futuro ilusionante".



Setién, en una rueda de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva, recordó "cómo estaba el club cuando" fue contratado en comparación a "cómo está ahora" para ponderar un "cambio extraordinario".



Por ello, insistió en que un triunfo ante los guipuzcoanos lo dejaría "satisfecho" para "desconectar unos días" para afrontar "unos meses de enero y febrero que serán muy duros, con muchos partidos", dijo.



Descartados por lesión el lateral dominicano Junior Firpo y el centrocampista mexicano Andrés Guardado para el choque, el técnico santanderino anunció "cambios pero no demasiados", si bien será obligatoria la inclusión en el once de Cristian Tello, quien "siempre ha sido una opción para el lateral izquierdo" cuando no está el hispanodominicano.



Quique Setién se refirió a un exjugador del Eibar, hoy bético, como el centrocampista japonés Takashi Inui para resaltar que "no está teniendo protagonismo" porque, a su juicio, "otros compañeros lo están haciendo mejor" y cree que "el Mundial le ha podido pasar factura aunque siempre tiene una buena actitud", por lo que espera "seguir contando con él sin ningún problema", subrayó.



El preparador cántabro admitió que ya ha "hablado ya con el club" sobre posibles incorporaciones en el mercado invernal, pues está "siempre abierto a que venga alguien o salga otro", si bien no quiso referirse a "posiciones ni a nombres concretos", pues son cuestiones que "se estudian internamente", subrayó.



"La llegada de jugadores depende de cosas que no controlo como lo económico o la salida de otros jugadores. Tampoco controlo qué harán los futbolistas. Influyo en algunas decisiones, pero hay cosas de las que nos enteraremos sobre la marcha", explicó Setién. EFE



1010823



mds/agr/og