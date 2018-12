Sanabria: "Hemos sido superiores"

Tony Sanabria consideró al término del partido que el Betis había merecido más en el choque, pese a que el Eibar apretó de lo lindo a partir del tanto verdiblanco. "Hemos sido superiores en todas las facetas del partido. Tuvimos ocasiones en la primera parte que no supimos aprovechar. Sabor agridulce porque pensábamos que nos haríamos con los tres puntos. Ahora a descansar", ha comentado a los micrófonos de beIN.

El delantero paraguayo se reencontró con el gol: "Hacía mucho que no marcaba en Liga. Me voy encontrando cada vez mejor. Contento porque pude sumar un gol. No sirvió de mucho, pero hay que seguir en esta línea".

El Eibar lo puso muy difícil y encontró el empate de penalti. "Su juego es llegar a banda y centrar a sus delanteros que son fuertes, altos y que van bien de cabeza. Intentamos contrarrestarlo, pero al final en una jugada forzada nos pitan el penalti", ha dicho el guaraní.

El Betis despide 2018 en posiciones europeas: "El objetivo está claro que es intentar repetir lo del año pasado o mejorar. Si lo conseguimos sería muy bonito".