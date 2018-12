Mandi es el defensa más certero de LaLiga

Tuvo que elegir un día Quique Setién entre quedarse a Germán Pezzella o a Aïssa Mandi y, habida cuenta del excelente resultado que está ofreciendo el franco-argelino, queda claro que no se equivocó. Y eso que el argentino es un buen zaguerdo, pero no mejor que el ex del Stade de Reims para el fútbol de posesión que propone el cántabro.

No en vano, el '23' verdiblanco es el defensa de laLiga con mejor promedio de pases acertados (93,5%), por delante de los azulgranas Clément Lenglet (92,44%) y Gerard Piqué (92,3%), y del madridista Sergio Ramos (92,1%). Y eso que no son pocas las veces que Mandi trata de verticalizar o que, incluso, se le ve conduciendo en carrera para poner el balón en el área rival.

Mandi (1.935 minutos) es, junto a Bartra (1.978) y Canales (1.688), el jugador más utilizado por Setién esta temporada en todas las competiciones, lo que da buena muestra de lo importante que es para el expreparador de la UD Las Palmas.

Fuente: WhoScored