"¿Camarasa? ¡Preguntaré al Betis si tiene más suplentes como él!"

Mientras por la capital hispalense se habla de que el Cardiff City estaría dispuesto a poner sobre la mesa 15 millones de euros para quedarse en propiedad a Víctor Camarasa, en galés se especulaba con la posibilidad de que el Betis lo repescase ya en enero, para traspasarlo a un tercer club y hacer, por tanto, negocio con él.

Y tanto ha engordado la bola, que ha tenido que salir a la palestra el entrenador -y mánager- del Cardiff para tranqulizar a los hinchas de su equipo. "Está cedido toda la temporada. Eso es lo más positivo para nosotros", ha dicho Neil Warnock, según recoge la BBC.

El técnico está encantado con el rendimiento del valenciano: "Creo que ha madurado, más allá de todo lo que se le reconozca. La gente puede centrarse en qué no es bueno, pero yo miro en qué sí lo es y trato de potenciarlo. Tiene muchas cosas a su favor. No podemos centrarnos en el par de cosas en las que no es tan bueno. Está mejorando a medida que avanza la temporada".

Lo mejor llega al final, cuando Warnock tira de ironía para descartar las cualidadades de Camarasa. "El Betis sólo puede darme las gracias, porque le he puesto en el escaparate. Debe de tener un equipo increíble... ¡Les preguntaré si tienen más suplentes como éste!", termina el manager del Cardiff, a quien no queda duda de que le encanta el ex del Levante o el Alavés, sin sitio en Heliópolis porque, posiblemente, Setién se fije sobre todo en el "par de cosas en las que no es tan bueno".

Sea como sea, Camarasa no cuajó con el cántabro y, si nada extraño ocurre, el club heliopolitano podrá sacar una buena tajada, teniendo en cuenta que el 20% de su pase, eso sí, pertenece a la entidad de Orriols.