Y Serra articula su plan de contingencia

Que el gran 2018 que ha firmado Junior Firpo iba a despertar el interés de clubes importantes no puede sorprender a nadie. Tampoco en el Betis, que, después del fiasco con Dani Ceballos, ha sabido blindar bien y a tiempo a las siguientes 'perlas' salidas de sus escalafones inferiores para, llegado el caso, obtener el máximo rédito económico a sus fugas. El pasado verano, el Nápoles vino de verdad a por Fabián Ruiz, encontrándose con la firmeza de un club verdiblanco que le remitió a la cláusula del palaciego, de 30 millones de euros, así como a unos derechos de formación que propiciaron que la cantidad fuera íntegra a las arcas heliopolitanas, descontando, incluso, el porcentaje que pertenecía a la familia del canterano y a sus agentes.

El descollante equipo que adiestra Quique Setién cuenta en sus filas con otros futbolistas susceptibles de ser tentados en los próximos meses, con el hispano-dominicano en cabeza, aunque también con otros en las agendas de entidades pudientes de LaLiga y el extranjero. Giovani Lo Celso, por el que los verdiblancos pagarán en el próximo semestre los siete millones de euros del primer plazo de su opción de compra (cifrada en 22 kilos, más los tres que ha costado su cesión), está en la mente de todos, pero, igualmente, sobresalen con el escudo de las trece barras Mandi, Pau López, Canales o (en menor medida este curso) Bartra. A la planta noble del Benito Villamarín no han llegado por el momento propuestas en firme por ninguno de ellos, si bien los miembros de la comisión deportiva conocen los movimientos que existen alrededor de todos.

Hay ojeadores de determinados clubes que repiten en los encuentros del Betis, al tiempo que empiezan a producirse sondeos a Serra, Haro o Catalán, o bien a las empresas que representan a los susodichos. Por Junior, es cierto, se ha dado el siguiente paso (no el Real Madrid, sino desde la Premier League), preguntando un intermediario autorizado por las condiciones para un hipotético traspaso, diálogo que también se ha producido con un interlocutor distinto por Lo Celso. No se descartan aproximaciones, según los indicios que maneja el área deportiva, por Pau y Canales, pero la respuesta será idéntica: el Betis no necesita vender, por lo que se remite a las cláusulas de rescisión, escuchando, en todo caso, las propuestas fuera de mercado que lleguen (entendiendo como tal las que superen con creces la cotización que asigne a los jugadores en cuestión las diferentes webs especializadas).

Ya advertía el presidente Haro de que no abandera "un club rico", pero sí uno "con una salud financiera razonable", por lo que toda plusvalía podría ser reinvertida en mejorar la plantilla, como ya ocurrió con la de Fabián. Para sustituir al palaciego, se apostó por William Carvalho, por el que, si se cumplen los objetivos pactados y el luso-angoleño disputa los partidos recogidos en el contrato como cláusula de rendimiento, se terminarán abonando al Sporting Clube de Portugal esos 30 millones. Al ingresarlos íntegros y comprar 'en diferido', obviamente, los rectores verdiblancos han utilizado el montante para afrontar otras operaciones, como la del propio Gio, por lo que la del nuevo '6' partenopeo debe considerarse, por más que su pérdida haya sido importante, como un éxito total y absoluto en clave de rentabilidad.

Ésa es la hoja de ruta que se han marcado en la Avenida de La Palmera, donde existe un plan de contingencia activo para atajar las posibles salidas de efectivos importantes, tanto si se producen en verano (lo deseable para tener un margen de maniobra mayor) como ahora en enero. Tendrán que ser, como ya se ha dicho, vía cláusula u oferta desorbitada. Es más: en Heliópolis cuentan con que, al menos en uno de los casos, se produzca una marcha que haga un cierto daño deportivo al grupo, pero que reporte igualmente pingües beneficios. Éstos se utilizarían para potenciar el equipo verdiblanco en una o varias posiciones, accediendo a los miembros de una lista 'top' que, de momento, se encuentran fuera del alcance de la economía hispalense.

En concreto, Serra Ferrer, dentro del citado plan de contingencia, tiene sobre su mesa un completo dossier con porteros, carrileros, centrales, delanteros y 'playmakers' a los que se abordaría para cubrir las previsibles fugas. Hay que insistir en el hecho de que no existen ofertas formales por Junior (aunque el Real Madrid, según lo publicado esta semana, estaría dispuesto a abonar los 50 millones de su cláusula para esquivar a la competencia, con Arsenal, Manchester City, Juventus e Inter de Milán a la cabeza), así como tampoco por Lo Celso (el precio de su libertad, en cuanto sea adquirido por el Betis, será de 100 millones, pese a que se escuchen propuestas a partir de la mitad de ese listón), Canales (30), Pau López (30), Bartra (60) o Mandi (30). Con todo, los nombres de sus sustitutos preferidos están señalados, por lo que se acometerían sus contrataciones con un músculo financiero que, ahora, 'se contrae' más.

Por ejemplo, los tiros si se va el hispano-dominicano van más por Álex Moreno (Rayo Vallecano) o Álex Berenguer (Torino) que por el deseado Tagliafico, que fue abordado el verano pasado a través de un intermediario distinto a su agente de toda la vida, quien, lógicamente, ha hecho la cruz al Betis. Además, en LaLiga destaca otro carrilero por el que 'bebe los vientos' Setién y que también es del gusto de Serra. Sea como fuere, en Heliópolis llevan tiempo detrás de un delantero de primer nivel, por lo que, en caso de engordar hasta ese punto la partida presupuestaria, no se descarta, como en enero, centrar los esfuerzos arriba.