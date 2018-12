Con Camarasa, la misma receta

El mejor de los cinco jugadores que tiene cedidos el Betis es, de largo, Víctor Camarasa, que está aprovechando con creces su debut en la Premier League con el Cardiff. El valenciano, tentado unos días antes por el Brighton (que ofreció diez millones de euros por su traspaso), terminó marchándose cedido en las postrimerías del mercado estival al conjunto galés, bajo la fórmula que se conoce en Italia como 'prestito secco'. Así, el contrato no incluye opción de compra o preferencial para los 'Bluebirds', que ya deslizaron su intención de poner 15 kilos sobre la mesa.

El ex de Levante y Alavés está firmando una gran temporada en tierras británicas, como demuestran sus números. Camarasa ha disputado 19 de los 20 partidos de la Premier (todos como titular), más uno de la Copa de la Liga, igualmente desde el inicio, en los que totaliza tres goles y dos asistencias. Se ha ganado el cariño y el respeto de la afición del Cardiff, amén de la confianza de su entrenador, Neil Warnock, que ha pedido encarecidamente a los dirigentes de la entidad azulina, con el multimillonario malasio Chan Tien Ghee al frente, que se hagan con sus servicios en propiedad lo más pronto posible, mejor este mes de enero.

No obstante, en Heliópolis no tienen prisa con el levantino. De hecho, fuentes solventes de la planta noble del Benito Villamarín aclaran a ESTADIO Deportivo que se actuará con él igual que con el resto de los futbolistas por el que se reciban propuestas en firme o intereses a través de intermediarios. Es decir, la idea es remitirse a las cláusulas de rescisión (25 millones, en el caso de Camarasa) o, en su defecto, a ofertas fuera de mercado. No existe una necesidad imperiosa de hacer caja ni de malvender a ningún efectivo del plantel, por lo que el Betis se frota las manos con la sartén por el mango.