El cambio de planes de Muriel podría trastocar un objetivo del... Betis

El cambio de dirección en el fichaje de Muriel, que está ahora más cerca de la Fiorentina por expreso deseo del jugador colombiano, podría dar al traste con un supuesto objetivo del Real Betis para este mes de enero. Se trata de Manolo Gabbiadini, delantero italiano que actualmente milita en el Southampton y al que hace unos días se relacionó desde Inglaterra con el conjunto verdiblanco.

Varios medios italianos daban esta mañana por descartado a Muriel como futurible del Milan y señalaban que, ante este cambio de planes, el equipo rossonero se habría decantado por la opción de Gabbiadini para su delantera. Su precio, unos 12 millones, es similar a la cifra por la que se iba a cerrar la opción de compra del aún jugador del Sevilla F.C. Curiosamente, el delantero del Southampton también era una de las alternativas a Muriel en la Fiorentina en el caso de que finalmente no llegara.

Según Sport Mediaset, la dirección deportiva del Milan ya ha establecido un primer contacto con Silvio Pagliari, agente de Gabbiadini. El único contratiempo es que el conjunto británico quiere deshacerse del jugador, que apenas ha marcado un gol en la presente temporada, y el Milan lo quiere en las mismas condiciones que ofrecía por Muriel, una cesión con opción de compra.

La realidad es que el ex jugador del Bolonia y el Nápoles no cuajaba con el perfil que Serra Ferrer está buscando para este mercado invernal: un delantero que dé rendimiento inmediato y que conozca LaLiga. Gabbiadini no sólo no ha jugado nunca aquí sino que lleva una media de goles inferior a los tres delanteros verdiblancos.