Joaquín: "Setién ha alargado mi carrera"

Joaquín cierra un 2018 inolvidable para él en el que se ha reencontrado con su mejor nivel y en el que ha seguido haciendo historia con el Betis. El portuense repasa en una entrevista para UEFA.com el momento de la entidad verdiblanca y no se pone límites para lo que viene.

El extremo destaca el hecho de jugar la Europa League: "Estar en Europa es importante, te da caché. El Betis es un club con mucha historia y con una afición fuera de lo común, y estar en Europa es muy importante porque te da prestigio. Te hace crecer en todos los sentidos".

El canterano se muestra feliz por jugar en el equipo de su vida: "El Betis lo es todo. Es mi vida. Mi vida ha girado en torno a esta familia, a este sentimiento tan grande. Gracias al Betis he podido disfrutar de muchas cosas. El Betis es una parte importante de mi vida, porque me ha permitido disfrutar de muchas cosas con las que soñaba de chico".

Para Setién, todo son buenas palabras: "Lo digo y lo diré: Quique Setién ha alargado mi vida profesional, aunque igual algo de mérito tengo yo también. A todo futbolista lo que le gusta es tener el balón, disfrutar del balón, no correr detrás del balón, el fútbol de toque€ Y creo que al Betis en estos últimos años esa filosofía nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Es un fútbol que te requiere tener mucha personalidad, mucha tranquilidad€ Y esa pausa a 200 pulsaciones no es fácil. Pero es una filosofía que a mí me encanta y que nos está viniendo de maravilla".

Sin techo: "Yo viví un Betis importante en mi primera etapa, jugamos Champions League y ganamos un título. ¿Estamos en el mismo camino? Seguro. ¿Vamos a llegar ahí? Sin duda. ¿Vamos a seguir creciendo? Seguro, lo tengo clarísimo. Y en eso estamos, porque creo que es donde tenemos que estar. Estamos en camino de poder hacer historia. Este Betis no tiene techo".