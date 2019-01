Se reaviva la 'amenaza' culé sobre Setién

Quique Setién ha demostrado ser un hombre fiel y honesto. Lo ha sido en todos losequipos por los que ha pasado. De hecho, el cántabro no aceptó la oferta del Betis, que se había interesado por él bastantes meses antes, hasta que no terminó su contrato con Las Palmas. Y algo similar sucedió cuando dio el salto desde el Lugo al conjunto insular.

Setién le dio su palabra tanto a Serra como a Ángel Haro y José Miguel López Catalán de que, salvo que los resultados dijesen lo contrario, acabaría su contrato, que expira la próxima temporada. Desde el club ya se han iniciado los primeros contactos para tratar de renovarle. Unas charlas informales en las que los altos ejecutivos verdiblancos le dejaron claro al técnico su intención de acometer la ampliación de su vínculo más allá de 2020.

Sin embago, esta buena relación entre las partes podría verse enturbiada en los próximos meses por culpa de una poderosa amenaza externa, que ya sobrevoló Heliópolis un tiempo atrás. Se trata del F.C. Barcelona y la posibilidad de que su entrenador, Ernesto Valverde, no continúe la próxima temporada. De hecho, el propio técnico, en declaraciones a los medios oficiales, no ha querido zanjar el asunto de su futuro en la entidad, asegurando que no piensa "nunca a largo plazo porque quién sabe si dos meses es un larguísimo plazo" para él.

Con esta duda sin despejar, no han tardado en volver a relacionar al técnico cántabro del Betis con el F.C. Barcelona, aprovechando, además, que míticos jugadores del mejor Barça de la historia como Puyol o Xavi se han deshecho en elogios hacia él.

En este sentido, el periodista Hugo Cerezo, redactor jefe de Marca.com, defiende que el técnico verdiblanco sería el mejor recambio para el extremeño.