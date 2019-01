Archivada la 'batalla' Lopera-Alaya

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ ha acordado archivar las diligencias de investigación abiertas por la queja del expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera contra la jueza Mercedes Alaya por cuestionar su absolución, al no ver "menosprecio o menoscabo" en las declaraciones de la magistrada.

Según dijeron a Efe fuentes del CGPJ, considera que la jueza vertió unas "opiniones amparadas por la libertad de expresión" al ser preguntada por un grupo de periodistas, sin apreciar en ella intención de "menospreciar" ni a Lopera ni a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que absolvió al exmandatario bético de apropiación indebida.

Las declaraciones fueron hechas por Alaya el 20 de junio, tras hacerse pública la sentencia, en los pasillos de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde actualmente ocupa su plaza procedente del Juzgado de Instrucción 6, que investigó la causa.

Por expreso deseo de la jueza, no fue grabada por lo que pese a que el CGPJ envió requerimientos a varios medios, el informe del promotor de la acción disciplinaria hace constar que no ha sido posible recabar registro alguno y lo recogido en los medios no se considera medio de prueba suficiente.

No obstante, "valorado el contexto", no aprecia en Alaya ánimo de "menosprecio ni de menoscabo ni al denunciante ni a la Audiencia que dictó la sentencia", por lo que acuerda archivar las diligencias de investigación abiertas sin incoar un expediente disciplinario, como adelanta Diario de Sevilla.

Tras publicarse estas declaraciones en varios medios, entre ellos Efe, Lopera envió una carta a este diario sevillano "indignadísimo" con Alaya porque sus declaraciones "rozan la calumnia".

La acusaba de "criticar a los compañeros que dictaron" su absolución para "justificarse ante una instrucción, unas medidas cautelares y un auto de procesamiento que a la hora de la verdad han quedado radicalmente desacreditados".

Lopera fue absuelto el pasado marzo tras nueve meses de juicio por apropiación indebida, un delito por el que inicialmente le acusaban la Fiscalía, el Betis y tres asociaciones de socios y por el que el Ministerio Público llegó a pedir tres años de cárcel y tres millones de euros de indemnización.

Con el juicio ya iniciado, en julio del 2017, el club y dos de las asociaciones acusadoras llegaron a un pacto extrajudicial con él y Luis Oliver por el que ambos cedían su 51% de acciones a cambio de 15 millones de euros y de retirar las acusaciones.

Béticos por el Villamarín no lo firmó, por lo que el juicio continuó pero ya sólo con esta acusación y la Fiscalía, que a raíz del pacto y de darse por resarcido el club, rebajó la pena pedida a seis meses de cárcel sustituibles por 3.600 euros de multa.

Pese a que Lopera aceptaba dicha pena, tras el juicio el tribunal dictó una sentencia en la que se desvinculaba del acuerdo y que resultó más favorable aún para el expresidente bético, al absolverlo junto al resto de acusados, por no ver "acreditado" su "ánimo de lucro" en perjuicio del club cuando del déficit pasó a tener 35 millones en la cuenta y Lopera sufrió "embargos en su patrimonio" por avalar compras de jugadores.

El fallo, que devino firme en septiembre al no recurrir Béticos por el Villamarín, era muy crítico con el informe pericial encargado en el 2008 por Alaya sobre los efectos en las arca del club de los contratos de servicios durante 15 años con empresas de Lopera, prueba principal acusatoria, al considerar sus conclusiones "en el terreno de la conjetura".

En sus declaraciones, Alaya defendió que dicho informe recoge "hechos consumados" y lamentó que la absolución supone "desaprovechar años de instrucción y utilizar a la Justicia y a los inspectores de Hacienda".

Afirmó que en la instrucción "llegamos a demostrar que con la contabilidad oficial había 25 millones que habían defraudado" y "nadie descarta que pudieran llevar una contabilidad paralela", así como que Lopera "no había comprado todas las acciones que decía" y que "había unidad de caja" con sus diferentes empresas.