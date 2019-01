Junior Firpo, ante su decisión más difícil

Mucho han de cambiar las cosas para que Junior Firpo no emprenda el próximo verano una nueva aventura lejos de Sevilla. La irresistible ascensión del hispano-dominicano, que ha mejorado su excelente puesta en escena de la segunda vuelta de la 17/18, lo ha colocado en el punto de mira de los clubes más poderosos del Viejo Continente, por lo que en el Betis se empiezan a resignar a perder a uno de sus mejores hombres.

Eso sí, en la planta noble del Benito Villamarín están satisfechos con el blindaje que se realizó al carrilero zurdo el pasado 19 de agosto, ampliando su vinculación hasta 2023 y, sobre todo, duplicando su cláusula, que ha quedado fijada en 50 millones. Una cantidad sólo al alcance de los más pudientes, si bien, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, hasta dos entidades habrían hecho saber ya a los rectores verdiblancos, directa o indirectamente, que abonarán íntegra la compensación fijada para esquivar a la competencia. Incluso, uno de ellos (según algunas fuentes, el Real Madrid) estaría dispuesto a adelantar el movimiento para esquivar a la competencia, aunque todo hace indicar que la operación se pospondría al mes de julio.

El Betis no empujará a Junior a la rampa de salida. Sus técnicos, de hecho, confían en convencerlo de que, en todo caso, continúe un año más aquí, bien cedido o en su situación actual, para completar su formación, evitando la clásica campaña de transición y adaptación que pagaron, entre otros, Dani Ceballos. Sin embargo, Lorenzo Serra Ferrer, Ángel Haro y José Miguel López Catalán son conscientes de que será harto complicado retenerlo, igual que pasó el verano pasado con Fabián, por lo que aguardarán acontecimientos en torno a la figura del emergente lateral izquierdo.

Todo apunta a que la carga mayor de la decisión recaerá en Junior Firpo, pues, a igualdad de condiciones, el Betis respetará seguramente el camino que elija el canterano.

El Real Madrid, que piensa en él como el relevo perfecto para Marcelo, y el Manchester City, que lo sigue desde hace mucho, se presentan como las opciones más sólidas, aunque el cartel del internacional sub 21 es amplio. Por ejemplo, en la Premier League se ha disparado el seguimiento de los partidos en los que participa, con el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United sumados a un interés que, en varios casos, se materializó con el envío de 'scouters' a tierras españolas. En Italia, el Torino fue el primero en apuntar el nombre de Junior en su agenda, si bien parece que, ante el aumento de la competencia, los 'granates' se habrían quedado pequeños para el hispano-dominicano, que gusta mucho a Juventus, Inter de Milán y Nápoles, otros tres grandes del país transalpino.

A sus 22 años, Firpo será padre en los próximos meses, un feliz acontecimiento que podría condicionar su respuesta. Madrid, por motivos obvios, podría ser una ciudad doblemente interesante, ya que supondría casi tocar techo para cualquiera en lo deportivo, amén de contar con la cercanía a Sevilla y la Costa del Sol que requeriría su nueva situación. Por otro lado, la cabeza visible de su agencia de representación, Media Base Sports, es Pere Guardiola, hermano del entrenador del City, con el que tiene, como es obvio, hilo directo, amén de una gran relación con los 'sky blues', con los que comparte la propiedad de varios negocios, entre ellos el Girona.

Lo que está claro es que los emolumentos del zaguero se irán multiplicando en cada llamada que reciba, por lo que el dinero tendrá importancia, claro, pero no será determinante en la decisión. En la Avenida de La Palmera esperan acontecimientos, aprovechando los próximos meses para cubrirse las espaldas ante una eventual salida de Junior, con 50 millones de euros como precio de salida -no se descarta que algún club eleve la puja para decantar la balanza o incluya futbolistas interesantes, léanse Theo o Zinchenko- para reinvertir en la confección de una plantilla todavía mejor para la 2019/2020, empezando por potenciar los carriles. Además, la venta del de Santo Domingo bastaría para acometer la gran contratación que se le resiste a Serra, la de un delantero 'top'. Así, en Heliópolis confían en que, de irse el canterano, no haría falta deshacerse de nadie más, salvo vía cláusula, pudiéndose mejorar las condiciones de otros jugadores apetecibles, como Lo Celso, Canales, Pau o Mandi.