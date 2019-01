Setién, sobre el Huesca, el mercado, su carta a los Reyes, los lesionados...

Quique Setién ha analizado en la previa del partido contra el Huesca la actualidad del Betis. El técnico espera que el año comience como el anterior, con una victoria que permita a los verdiblancos seguir arriba en la clasficación.

El equipo después de las vacaciones y cómo están los lesionados: "Al equipo le veo bastante bien, motivado, han venido bien prácticamente todos. Hemos entrenado bien. Hemos tenido un par de problemas con Inui y Sergio León, que han tenido molestias. A Inui le ha aparecido un problema tras empezar. Sergio venía con molestias. El resto está bastante bien. Sidnei y Junior tienen problemas. Guardado entra en la convocatoria. Kaptoum sufrió un problema muscular que le tendrá apartado varias semanas".

¿Más fácil la alineación o jugar cuatro horas al ajedrez?: "En la alineación uno siempre tiene dudas, no sabes cuál es el jugador adecuado. Viendo al entrenamiento y sabiendo al rival que hay enfrente intentas poner la gente adecuado. Siempre es complicado, como el ajedrez, por fácil que parezca".

¿Qué pide a los Reyes Magos?: "De inicio pido una victoria. Me encantaría empezar como el año pasado. Ganar tres puntos y afrontar este ilusionante mes de enero para ir con ilusión, confianza y puntos. Queremos seguir el ritmo que llevamos y empezar bien el año. Ganar siempre favorece todo".

Mercado invernal: "Como el club, todos somos conscientes de las necesidades que tenemos y la situación del club. No es que lo pida yo, es que nos pongamos de acuerdo, como hacemos siempre, y decidamos lo mejor para el equipo".

Huesca colista, ¿fácil?: "Esos condicionantes invitan a pensar que puede ser fácil. Pero el fútbol ya sabemos cómo es. No ha merecido perder en ninguno de los últimos cuatro partidos. Podemos pensar que vamos a aprovechar su situación. No vamos a decir que no vamos como favoritos, pero en el fútbol se complica. Estos cuatro equipos las han pasado canutas para superarles. Es de los que más remata a portería. Hace muchas cosas bien, es atrevido. Le falta consistencia y poso de estar más hecho en Primera, pero yo veo un partido complicado y que tenemos que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante. Así se lo hemos comentado a los futbolistas e intentaremos hacer las cosas bien".

El césped y la comparación con Luxemburgo: "Va a hacer mucho frío, pero el estado del terreno de juego no tiene nada que ver. El campo está espectacular. Lo cuidan muchísimo y que por frío que haga está bien. No va a ser un impedimento como el de Luxemburgo, que además de estar helado no tenía hierba".

El interés del Barcelona: "Pregúntame del Betis. Ya hemos respondido a eso varias veces. No voy a insistir con el tema. Estoy muy bien en el Betis y tenemos contrato aquí. Me halagan todos los equipos, soy una persona respetuosa con todo el mundo".