Setién: "El partido de hoy lo hemos perdido nosotros"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha destacado tras la derrota ante el Huesca la falta de control que ha tenido el Betis sobre el césped de El Alcoraz. El cántabro ha resaltado en varias ocasiones en la sala de prensa los numerosos errores que ha tenido el equipo, errores que a su parecer han propiciado la derrota.

El Betis ha tenido muchas pérdidas: "Ha sido un partido en el que ningún ha tenido el control. Ha sido un partido de alternativas, sin grandes ocasiones hasta la segunda parte, muy poco control. Por nuestra parte el principal motivo por el que no hemos tenido ese control es porque no hemos estado bien con el balón. Hemos tenido muchas imprecisiones, muchas pérdidas, no nos han permitido tener continuidad. Cada pérdida es un problema porque le das vida al rival y le das opciones. Teníamos el partido bien en la segunda parte, lo teníamos controlado, hemos metido el gol del penalti, nos hemos podido poner 0-2, hemos fallado y luego han llegado los goles de ellos. Han sido momentos de imprecisiones que ha sido la tónica del partido".

El Huesca, a pesar de ser colista, ha hecho un partido muy serio: "Cualquier equipo te complica mucho, es cierto que no esperábamos esta derrota. No deja de ser un buen equipo el Huesca, pero sin querer restarle mérito pero hoy el partido lo hemos perdido nosotros, no solo por los errores, sino por cosas que estamos acostumbrados a hacer bien y hoy no las hemos hecho. No hemos podido tener ni control ni continuidad".

Nadie esperaba esta derrota: "Es una derrota dura como todas, es verdad que no contemplábamos que pasara eso, este mes queríamos empezar con una victoria pero bueno, a veces entre lo que uno quiere y la realidad hay una distancia que no es fácil de salvar. Hoy no hemos hecho las cosas bien y bueno, me da igual que sea el último. Cuesta mucho sacar los partidos, todos, y bueno, es verdad que teníamos una ilusión por mantenernos ahí arriba, no deja de ser una derrota pero bueno, el equipo se repondrá y seguiremos en nuestra línea. Seguiremos sumando puntos para estar arriba".