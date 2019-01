Fabián, hijo predilecto de Los Palacios

Fabián Ruiz fue reconocido ayer con el Galardón Joven del Año 2018, distinción que le ha concedido el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca "por su esfuerzo, su trabajo y sus valores humanos" y que se une al galardón de 'Deportista local con mayor proyección nacional e internacional' que recibió en la II Gala del Deporte de su municipio natal, el pasado diciembre.

Al acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos asistieron el alcalde Juan Manuel Valle, el delegado municipal de Juventud, Juan Manuel Bernal, junto con miembros de la Corporación Municipal, entre otras muchas personalidades.

El alcalde subrayó la "gran satisfacción" que supone otorgar este galardón a un palaciego como Fabián, "del que todos conocen sus éxitos".

Destacó, asimismo, los valores del jugador "en una época en la que hay que ponerlos encima de la mesa". Recalcó también su trabajo, la sencillez, la humildad y el arraigo a Los Palacios y Villafranca. "Nos llena de orgullo cuando los medios de comunicación de toda España o de Europa hablan 'del palaciego', un detalle muy importante para un pueblo como el nuestro y más aún si él lleva con orgullo su procedencia", aseguró Valle, que concluyó deseándole suerte en Nápoles.

"Seguiré trabajando por objetivos ambiciosos"

Fabián se mostró agradecido por el homenaje que le brindó su pueblo. "El premio no es solo mérito mío. Muchas personas me ayudaron a llegar donde estoy: mi familia, mis amigos, mis compañeros y ex compañeros de equipos, de todos aprendí algo", señaló el jugador del Nápoles, que se lo dedicó a Chari, su madre. "Trabajó mucho para sacarnos adelante y este premio es suyo, es un reconocimiento a ese esfuerzo", señaló Fabián, que consideró todo lo vivido ayer un motivo "para seguir trabajando duro" y marcarse "objetivos más ambiciosos".