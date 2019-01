Lucas Pérez espera a un Betis que lo estudia

Lorenzo Serra Ferrer, máximo responsable a todos los efectos de la planificación verdiblanca (aunque también integren Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Quique Setién la comisión deportiva), se encuentra estos días ante una difícil decisión, que precisará de su mano izquierda para ponderar el riesgo, el capital disponible y las opciones que se presentan en un mercado invernal que no ha hecho sino empezar, aunque dura bastante menos que el estival.

Así, según ha podido conocer y contrastar ESTADIO Deportivo, el Betis podría cerrar esta misma semana un delantero de nivel y renombre, vieja aspiración de los técnicos heliopolitanos pese a no encontrarse en su mejor momento, pero que no se trata de la opción A para reforzar la vanguardia. Ésta, subrayada y apuntada desde hace semanas, se ha complicado ligeramente, sin llegar a descartarse, aunque, sea como fuere, exigiría esperar hasta los estertores de la ventana de enero, reduciendo tanto el periodo de adaptación al club y a la ciudad como el margen de maniobra en caso de que, finalmente, no se logre concretar una operación costosa y con muchos flecos todavía por recortar.

Todos los indicios señalan a Lucas Pérez (30), con cuyo entorno ha contactado esta redacción para conocer el momento concreto en que se encuentran unas negociaciones reactivadas recientemente, como se encargaron de desvelar varios medios británicos. En este sentido, fuentes cercanas al coruñés confirmaron la cercanía entre las partes y la predisposición del ex deportivista a recalar en la Avenida de La Palmera.

Tanto es así que el actual futbolista del West Ham apuesta por el Betis antes que por el resto de propuestas que maneja, otra de ellas de LaLiga, así como otras dos de Francia y una de Italia, todas de clubes que disputan competiciones europeas y siguen vivos en las mismas. Incluso, su deseo de vestir de verdiblanco sería tal que no pondría demasiadas trabajas a ajustar sus emolumentos a las posibilidades de la tesorería heliopolitana, pues, después del cambio de aires que protagonizó el pasado verano, Lucas tiene por delante dos años y medio de contrato (más uno opcional), a razón de 2,9 millones de euros netos por temporada. En otras palabras: aceptaría rebajarse el sueldo a cambio de un contrato de media-larga duración, de estabilidad y confianza, al fin y al cabo.

Con todo, restaría convencer al West Ham, que pretende recuperar la inversión realizada no hace ni un semestre, cuando desembolsó entre cinco y siete millones de euros al cambio (según las fuentes que se consulten) para 'rescatarlo' de un Arsenal que, tras pagar su cláusula al Deportivo en agosto de 2016, lo cedió de nuevo al conjunto gallego la campaña pasada. Precisamente esta falta de adaptación a la Premier League (lesiones aparte) y la discreta imagen ofrecida en Riazor durante la 17/18 confluyen para disminuir su atractivo para el beticismo en general y también para sus dirigentes, quienes, no obstante, meditan dar el paso ahora, confiando en su despertar aquí, pues calidad, pegada y carácter no le faltan. Entienden que, en un contexto más favorable, Lucas Pérez podría reverdecer laureles (nunca mejor dicho), aunque tienen claro en la planta noble del Benito Villamarín que se trata de una operación costosa y arriesgada, por mucho que las condiciones se hayan vuelto favorables para reducir la inversión necesaria en un fichaje de este tipo.

Por otra parte, los 'hammers' son algo reacios a deshacerse en enero del coruñés, prefiriendo la salida de 'Chicharito' Hernández (igualmente ofrecido al Betis, entre otros equipos españoles) en enero, pues Manuel Pellegrini, preparador de los londinenses, quiere que le traigan otro delantero de garantías, pues se quedaría con Arnautovic, el recién recuperado Carroll y el mexicano, con el que no cuenta, de dejar salir a Lucas, que ha firmado cuatro goles en los trece partidos oficiales (diez de la Premier y tres de la Copa de la Liga) que ha disputado hasta le fecha. En realidad, fueron únicamente 572 minutos los que estuvo sobre el campo el dorsal 27, por lo que su promedio (un tanto cada 143 minutos) no está nada mal.

Paradójicamente, el West Ham se cerraría en banda conforme avance el mercado invernal, por lo que, si recibe esta semana una propuesta interesante y el interesado presenta el 'transfer request' (fórmula extendida en Inglaterra para que un jugador solicite formalmente y por escrito a su club que lo venda a otro, con el que normalmente ya ha llegado a un acuerdo), sería más factible que todo llegase a buen puerto.

Es por ello que Serra Ferrer debe tomar lo antes posible una decisión, consensuada con el entrenador, el presidente y el consejero delegado, que pasaría por apostar por Lucas Pérez como 'killer' para lo que resta de campaña y, probablemente, otras tres más (quizás la última opcional o condicionada por ciertos parámetros de rendimiento), o bien esperar a las postrimerías del mercado para acometer el fichaje de una 'ganga' de última hora o de la 'opción A' que se baraja en la secretaría técnica para la punta de lanza. Además, la determinación inicial de esperar hasta la semana postrera de enero llevaba aparejada la previsión de ingresos extras procedentes de la 'operación salida', con el nombre de Boudebouz subrayado, pero también con alternativas aún no descartadas como Camarasa (por el que el Cardiff y otros clubes de la Premier anuncian propuestas de compra elevadas, incluso ahora), Javi García, Feddal o, en menor medida, Sanabria y Sergio León, que no quieren moverse y no darían facilidades.