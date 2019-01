A Setién se le resiste el Alto Aragón

El pasado sábado, en el estadio de El Alcoraz, se conjugaron dos elementos que, si bien no fueron los responsables de la derrota verdiblanca, sí que condicionaron de alguna manera el escenario. Y es que, de sobra es sabido que a Quique Setién, desde que se hizo cargo del Betis, no se le dan muy bien los parones. De hecho, salvo el 'impasse' navideño de 2017 que concluyó con la sonora victoria ante el Sevilla (3-5) y el triunfo ante el Getafe (0-1), después del parón por los compromisos de las selecciones en marzo del pasado año, el Betis no ha ganado ni una sóla vez tras ellos.

Pero es que, además, al técnico cántabro tampoco es que se le dé especialmente bien el conjunto oscense, un recién ascendido al que Setién ya se había enfrentado en otras categorías cinco veces, con un balance nada alentador. De hecho, en las tres ocasiones que se midió en liga (en Segunda B con el Logroñés, 0-2 en la temporada 07/08, y en Segunda con el Lugo 2-4 y 3-0 en la 12/13), todas acabaron en derrotas. Algo mejor le fue al técnico verdiblanco las dos veces que se midió al cuadro aragonés siendo técnico de Las Palmas en Copa del Rey. Los amarillos lograron un empate en el Alcoraz (2-2) en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final del Torneo del K.O. y vencieron en el Gran Canaria por 2-1 en la vuelta.

En cambio, a su homólogo oscense, Francisco, le pasa todo lo contrario. En las cuatro ocasiones que se ha enfrentado al Betis (tres como técnico del Almería) ha vencido a los verdiblancos.